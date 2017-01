La CEOE ignora la propuesta sindical y fija en el 1,5% la subida de salarios

@JairoExtre



MADRID.- La moderación salarial no sólo era la receta de los empresarios para salir de la crisis económica. También lo es para la supuesta recuperación. La Junta Directiva de la CEOE ha fijado en el 1,5% su recomendación para la subida de salarios de 2017. Lejos de la franja que los sindicatos CCOO y UGT han puesto sobre la mesa durante las negociaciones para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que era de entre el 1,8% y el 3%.



La patronal se reserva en su propuesta una subida adicional del 0,5%, pero los vincula al aumento de la productividad en las empresas y a un descenso del absentismo laboral negociado por las partes.

La propuesta de los empresarios no coge por sorpresa a los sindicatos y aleja un acuerdo entre ellos que ya tarda demasiado en materializarse El martes, el líder de UGT, Pepe Álvarez, advertía de que la propuesta de la CEOE iba en esta línea, que era insuficiente y que su organización no lo aceptaría.



Según argumenta la CEOE, en 2016 los salarios en los convenios colectivos crecieron cerca algo por debajo del 1,1%, algo que consideran "en línea" con la recomendación de hasta el 1,5% que acordaron en el último AENC. "Si es lo que están firmando nuestros representantes en los convenios, algo muy parecido debe ser la propuesta para 2017 con el fin de asegurar el mantenimiento del ritmo de creación de empleo", explica la nota de los empresarios. Además ponen énfasis en que no todas las empresas han salido de la crisis y menos de la mitad está en beneficios.



El Ministerio de Empleo publicó ayer las estadísticas anuales sobre salarios, confirmando que los trabajadores no están recuperando poder adquisitivo. El 2016 acabó con un repunte de los precios sin precedentes desde 2012. La tasa del IPC interanual del mes de diciembre fue del 1,5% aunque es cierto que la inflación se ha movido en números negativos buena partes del año. Sólo cambió al signo positivo desde septiembre, por lo que podría decirse que los precios han caído un 0,2% en 2016, mientras que los sueldos ─siempre los pactados en convenio─ han subido un 1,06%, dentro de los parámetros acordados por patronales y sindicatos en el 2014.

"Perder dinero"

Según los sindicatos, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores es la mejor manera de potenciar el crecimiento económico y la creación de empleo de la mano del crecimiento del consumo interno. Según CCOO y UGT, con esta propuesta no se contrarresta la pérdida de poder de compra de los asalariados, que ha sido del 4,8% desde 2009.



La única respuesta oficial de los sindicatos ha llegado a través del secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. "No firmaremos ningún acuerdo que suponga la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores", ha aclarado.



Una vez conocidos el PIB de 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017, plantear una subida entre el 0 y el 1,5% implica exponer a los trabajadores a que "pierdan dinero", sostiene. "Si la economía está creciendo, los salarios también tienen que crecer y no deben sólo hacerlo los beneficios de las empresas", ha remarcado.