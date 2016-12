Garzón pide que comparezca Guindos para explicar cómo se devolverá el dinero de las cláusulas suelo

MADRID.- ¿Cómo van a devolver los bancos los más de 4.000 millones de euros que cobraron de más a sus clientes por las cláusulas suelo? Eso es lo que el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quiere que se explique en sede parlamentaria.



Por ello ha presentado este jueves una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique en el Congreso "las actuaciones" que va a llevar a cabo Economía para que las entidades financieras "devuelvan todo el dinero de las cláusulas suelo a los consumidores afectados, dando cumplimiento así a la sentencia emitida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".







Izquierda Unida pone en marcha esta iniciativa desde el grupo confederal de Unidos Podemos, "que espera que no sea vetada por el Gobierno del PP o alguno de sus socios en la Cámara Baja, tras ver la tibia respuesta dada por buena parte de los bancos afectados por la negativa decisión para ellos de la justicia europea", explica Garzón.



Estas entidades van a tener que devolver más de 4.000 millones de euros "cobrados ilegalmente desde noviembre de 2009, cuando bancos y cajas activaron su comercialización, y el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que sentó precedente el Supremo para instar a devolver lo cobrado". IU, por su parte, calcula que el montante total a devolver rondaría los 7.000 millones de euros.



En este sentido, recuerda que "buena parte" de los bancos españoles llevan desde 2012 litigando para responder las reclamaciones de los centenares de miles de afectados.



"Ahora, pese a la favorable sentencia del TJUE para los consumidores, los bancos no tienen intención de devolver de forma automática el dinero cobrado a sus clientes ilegalmente. Pretenden atender y revisar una por una las reclamaciones que les lleguen, alargando de esta manera el ya largo perjuicio para los afectados", añade.

"Golpe doloroso" pero no "mortal"

La decisión del tribunal europeo ha supuesto un revés para las entidades financieras españolas, que ayer caían en bolsa hasta el 11% tras conocerse la sentencia. El "golpe" ha sido "doloroso, pero no mortal", según el influyente Financial Times.



En un artículo de su sección de opinión The Lex Column, el periódico pone en valor que la mayoría de los bancos con cláusulas suelo, a excepción de Banco Santander y Bankinter que no las aplicaban en sus hipotecas, ya han realizado provisiones que cubren la mayor parte del periodo que deben devolver.

Los bancos españoles tendrán que provisionar entre 2.500 y 3.000 millones de euros adicionales

En este sentido, cita a analistas de KBW para estimar que el sector tendrá que provisionar otros 3.000 millones de euros adicionales para devolver los intereses cobrados de más desde el origen del préstamo hasta el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que había sentado precedente el Tribunal Supremo a partir de la que devolver lo cobrado por este tipo mínimo por falta de transparencia.



No obstante, el banco de inversión Goldman Sachs reduce la cifra de provisiones a 2.500 millones de euros en un informe que recuerda que las entidades ya destinaron 1.200 millones de euros para cubrir el impacto que supondría una sentencia en su contra.

BBVA, el banco más expuesto

Los analistas señalan a BBVA como el banco "más expuesto" a los efectos de la sentencia, con una potencial provisión por 1.200 millones de euros en el caso de que las cláusulas suelo deban ser reintegradas en su totalidad, seguido de Caixabank, con 750 millones.



Sin embargo, aclaran que el impacto final será menor dependiendo de cómo se implemente la resolución jurídica. BBVA aclaró ayer que estima un impacto negativo neto de unos 404 millones de euros en el beneficio atribuido del grupo de 2016 para cubrir la contingencia de futuras reclamaciones.



"Según nuestras estimaciones, esta cifra equivale aproximadamente a la mitad de las potenciales provisiones", señala Goldman Sachs, que destaca que la decisión del Tribunal europeo ha sido "una sorpresa" para el mercado, teniendo en cuenta que el abogado general apostó por limitar la retroactividad.

"La razón inicial para invertir en los bancos españoles permanece",

dice el 'Fincial Times'

Para el Financial Times, el impacto esperado por estos analistas en el capital de la banca oscilará entre los 10 y los 90 puntos básicos y señala a Banco Sabadell, Banco Popular y Liberbank como las entidades más afectadas por la retroactividad total de las cláusulas suelo.



Eso sí, destaca que no será suficiente para provocar un impacto elevado en el "decente" nivel de capital CET1 de más del 12% en general del que goza la banca española. Además, valora la reducción de los niveles de morosidad, pero advierte sobre la dificultad del negocio bancario, con las hipotecas y el crédito a empresas aún reduciéndose.



"La razón inicial para invertir en los bancos españoles permanece", sostiene el diario económico, que recuerda que las entidades deberían beneficiarse del vigor de la actividad económica en España, que crece más de un 3% en tasa interanual. "Un ritmo frenético para una economía europea", subraya.



En cuanto al impacto en el capital, Goldman Sachs indica que Caixabank será la entidad más perjudicada (-39 puntos básicos), seguida de Popular (-34 puntos básicos).



Si bien el impacto en el capital de Caixabank parece elevado en comparación con sus competidores, los expertos esperan que acabe el año con un ratio del 11,2%. En el caso de Popular, creen que la clave está en si estas provisiones ya están incluidas en las que contempla realizar el banco por 4.700 millones.