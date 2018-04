El PNV se desmarca del rechazo del Parlamento Vasco a los Presupuestos de Rajoy

El Parlamento Vasco se ha posicionado hoy en contra de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, con la oposición del PP y del PNV, partido cuyos votos son necesarios en el Congreso para que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda sacar adelante las cuentas de este año.

Este debate ha llegado a la Cámara de la mano de Elkarrekin Podemos a través de una moción. Finalmente se ha aprobado la enmienda que el grupo proponente ha transado con EH Bildu, gracias al apoyo de los socialistas, socios del PNV en el Ejecutivo autonómico.

Con este texto, el Parlamento considera que la Cámara Baja "en ningún caso debería aprobar" unos presupuestos para 2018 que "no garantizan que las pensiones se actualicen adecuadamente conforme al IPC, ni que las pensiones mínimas se sitúen por encima del umbral de la pobreza".

Asimismo, asegura que las cuentas de 2017 aprobadas con el apoyo del PNV "han perjudicado gravemente" a la ciudadanía vasca y en particular a los pensionistas porque "la subida del 0,25 % no garantiza una actualización adecuada de las pensiones".

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala (d), charla con el parlamentario del PP Borja Sémper durante el pleno del Parlamento Vasco. EFE/David Aguilar

Para la Cámara, el modelo presupuestario estatal está sustentado en "políticas de austeridad extrema y refuerza las desigualdades sociales y la brecha social".

Los puntos anteriores han contado con el voto en contra de PP y PNV, grupo que sí que ha apoyado el último apartado de la enmienda, en el que se ratifica el acuerdo parlamentario del pasado 1 de marzo por el que la Cámara reclamó unas pensiones dignas vinculadas al IPC, con el único rechazo de los populares.

El PNV ha defendido su postura argumentando que es preciso desligar las pensiones de los presupuestos generales porque el debate de las primeras debe darse de manera sosegada y buscando el consenso.

Además, su parlamentaria Josune Gorospe ha subrayado que la no aplicación del artículo 155 en Cataluña es una condición "necesaria, pero no suficiente" para que su partido entre a la negociación, al tiempo que ha dejado claro que su formación va a Madrid "a defender la agenda vasca" y ha acusado a Elkarrekin Podemos de "oportunismo político" y de utilizar a los pensionistas vascos "para su propio interés".

Los parlamentarios del PSE-EE Idoia Mendía, José Antonio Pastor y Eneko Andueza, durante el pleno del Parlamento Vasco. EFE/David Aguilar

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos), por su parte, ha instado al PNV a no volver a ser la "respiración asistida" del Gobierno central y le ha reprochado que la única razón para decir no a estos presupuestos no debería ser la aplicación del artículo 155 en Cataluña, sino que el PNV tendría que tener en cuenta "las políticas antisociales del PP".

Leire Pinedo (EH Bildu) ha rechazado las "medidas puramente electoralistas para tratar de silenciar a los mayores" que se han introducido en el proyecto presupuestario pactado con Ciudadanos, y al PNV le ha dicho que es incompatible apostar por unas "pensiones dignas" y apoyar las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy.

El socialista José Antonio Pastor ha rechazado los presupuestos por no ser "serios, sino de apaño y de aliño" porque el PP está "acongojado" por poder perder el "enorme mercado electoral que tiene entre los mayores de 65 años".

Por último, el popular Antón Damborenea ha defendido las cuentas y ha acusado a Elkarrekin Podemos de "preferir que quiebre el sistema" para mantener su discurso. "La gente está cada vez más preocupada por sus pensiones porque sabe que si alguna vez gobernara Podemos se iría todo al traste y dejarían de cobrar", ha opinado.