Clinton llama a salir a votar para "rechazar" el miedo 

FILADELFIA.- Hillary Clinton ha cerrado su último acto de campaña arropada por el presidente Barack Obama; la primera dama, Michelle; su esposo, Bill, y su hija, Chelsea. La candidata demócrata y el mandatario han confiado en que EEUU apostará este martes por un futuro de esperanza e inclusión y rechazará el "miedo" y la división que representa el republicano Donald Trump.



"Mañana nos enfrentamos al examen de nuestro tiempo", aseguró Clinton ante alrededor de 40.000 personas en el Independence Hall de Filadelfia. La ex secretaria de estado insistió en que sus políticas inclusivas permitirán "un sueño y una oportunidad", "un lugar para todos", a diferencia de lo que propone su contrincante por la Presidencia. "No queremos hundir la visión de este país. Queremos hacerla más grande", afirmó la demócrata en su gran mitin final en Pensilvania, uno de los estados más disputados en este ciclo electoral.







Asimismo, incidió en que no permitirá "a nadie que destroce el progreso" que ha logrado Estados Unidos bajo el mandato de Obama, quien la precedió en su turno de palabra, y dijo estar convencida de que "los mejores días" para el país están aún por llegar. "Creo con todo mi corazón que nuestros mejores días están por llegar y que los alcanzaremos juntos", afirmó. Ante las afirmaciones del magnate inmobiliario sobre la falta de imparcialidad del sistema electoral, Clinton pidió el voto en Filadelfia para hacerse con una victoria holgada que no deje lugar a dudas. "Muestren a Trump que no hay duda sobre el resultado de estas elecciones", continuó la demócrata ante los miles de asistentes. "¡Salgamos a votar!", concluyó.



Mientras, Obama apostó a que los votantes "rechazarán el miedo y elegirán la esperanza", al presentar a Clinton ─una "luchadora" y "patriota"─, como su sucesora en la Casa Blanca.

"Apuesto a que los hombres en todo el país no tendrán problema en votar por el mejor candidato, que resulta ser una mujer", destacó Obama durante el multitudinario mitin. El presidente dijo, además, que confía en que los jóvenes vayan a votar este martes, porque su futuro "está en juego" en estas elecciones, y que los afroamericanos escojan al próximo presidente no por el color de su piel, sino por sus aptitudes. "En 2008 me dieron una oportunidad", cuando era "un hombre flaco con un nombre gracioso", recordó Obama.

Jon Bon Jovi y Lady Gaga actúan durante el cierre de campaña de Hillary Clinton en la Universidad de Carolina del Norte en Raleigh. - REUTERS

A su juicio, este martes los ciudadanos no tienen que acudir a las urnas "contra" alguien, porque hay una persona "extraordinaria" por la que votar a favor y esa es Hillary Clinton."Ella trabajará" y "no solamente tuiteará", enfatizó Obama en alusión a Trump, de quien dijo que, si sus asesores no confían en él ni para utilizar Twitter, cómo se puede dejar en sus manos los códigos nucleares del país.



Por su parte, la primera dama declaró que EEUU necesita un líder que vea la "diversidad como una bendición". "Hablar aquí hoy es quizá la última y más importante cosa que puedo hacer por mi país como primera dama", enfatizó Michelle Obama, que ha sido una de las oradoras más eficaces y apasionadas de la campaña a favor de Clinton. "Esta elección depende de nosotros. Está en nuestras manos. Si salimos a votar mañana, Hillary Clinton ganará", anticipó entre aplausos.



En su turno, el expresidente Bill Clinton aseguró que su esposa ha vivido esta campaña electoral como "ha vivido su vida, dedicada a lograr cambios para la gente", y aseguró que su fortaleza y dedicación han marcado su carrera. "No importaba lo que viniera, no importaba lo que le hicieran, no importaba lo que pasara, siempre decía: Somos más fuertes juntos", dijo el exmandatario, parafraseando el lema de campaña de su mujer.



"Tenemos que decidir si vamos a cambiar hacia adelante, juntos, o hacia atrás", agregó Clinton en referencia al candidato republicano. Aunque el acto de Filadelfia, con la participación de Bruce Springsteen, fue la traca final de su campaña, Clinton dejó para la medianoche una última aparición en Raleigh, en el también reñido estado de Carolina del Norte, donde contó con las actuaciones de Jon Bon Jovi y Lady Gaga,