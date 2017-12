Hallados muertos en circunstancias “sospechosas” el fundador de la farmacéutica canadiense Apotex y su esposa

El fundador de la farmacéutica canadiense Apotex, Barry Sherman, y su esposa, Honey Sherman, murieron hoy en Toronto en circunstancias que las autoridades han calificado de "sospechosas".



Un portavoz de la Policía de Toronto, el agente David Hopkinson, declaró en una rueda de prensa que "las circunstancias de sus muertes parecen sospechosas y las estamos tratando de esa forma".



Hopkinson no facilitó la identidad de los dos fallecidos, que fueron encontrados hoy en el domicilio del matrimonio Sherman, pero Apotex confirmó posteriormente que los dos muertos son el fundador de la compañía y su esposa.



La compañía dijo en un comunicado que "todos en Apotex estamos profundamente conmocionados y entristecidos por estas noticias y nuestros pensamientos y oraciones son para la familia".



La Policía también indicó que no se apreciaba una entrada forzada en la vivienda y que no está a la búsqueda de sospechosos.

Sherman fundó Apotex en 1974 con sólo dos empleados. En la actualidad, la compañía es el mayor fabricante farmacéutico canadiense y produce más de 300 medicamentos genéricos.



Tanto Barry Sherman como Apotex habían estado envueltos los últimos años en varios litigios judiciales con familiares y otras farmacéuticas.



La de Barry Sherman estaba considerada como una de las principales fortunas del país, con un valor estimado de 4.800 millones de dólares canadienses (unos 3.200 millones de euros).



El matrimonio era también uno de los mayores filántropos del país, con cuantiosas donaciones a hospitales y grupos judíos.