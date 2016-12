Iglesias: "La victoria de Trump es un acontecimiento sin precedentes desde la caída de la URSS"

MADRID.— Ni Žižek lo vio venir, aunque ya avisó de que "el verdadero peligro era Hillary Clinton". El filósofo esloveno todavía no se ha pronunciado sobre la victoria de Donald Trump. Quien sí lo han hecho han sido los representantes políticos españoles, entre ellos, Pablo Iglesias.

La vacuna frente al fascismo de Trump es justicia social y derechos humanos, no más establishment. Hay un pueblo de los EEUU que resistirá ✊ pic.twitter.com/8okDFN2F0n — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de noviembre de 2016

"La vacuna frente al fascismo de Trump es justicia social y derechos humanos, no más establishment", lanzaba en Twitter, acompañado de una fotografía del saludo black power de los dos atletas negros en los Juegos Olímpicos de México 1968. Pero el líder de Podemos no se mostraba sorprendido, puesto que "Trump tenía grandes posibilidades". En declaraciones a la Cadena Ser, Iglesias se ha acordado de Bernie Sunders, "el mejor candidato para enfrentar el fascismo", un auténtico "antisistema que buscada ejercer la lucha social" y ha lamentado que "algunos prefirieron a la candidata de Wall Street".







Pablo Iglesias: "La alternativa no es Hillary Clinton, es construir pueblo"

Estas elecciones marcarán un punto de inflexión en la historia: "La victoria de Trump puede representar un acontecimiento geopolítico sin precedentes desde la caída de la URSS". Iglesias también ha avisado de que la solución ante la degradación social producida por las políticas neoliberales está teniendo consecuencias muy graves: "La alternativa no es Hillary Clinton, es construir pueblo". Mostraba su preocupación ante un posible contagio a Europa, empezando por Francia con Marine Le Pen, quien por cierto, ha sido de las primeras en felicitar "al nuevo presidente de los Estados Unidos y al pueblo americano libre".





Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 de noviembre de 2016

Rivera: "Syriza, Le Pen y Podemos comparten discurso"



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado la victoria electoral de Donald Trump para lanzar un dardo contra la formación morada y afirmar que, como "los populismos, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, defienden lo mismo", Podemos debe de estar "contento" ante este resultado porque con Trump en la Presidencia de Estados Unidos "se acaba el Tratado de Libre Comercio y gana el proteccionismo, aquello de América para los americanos", ha vaticinado.



"Hoy van a estar contentos los que quieren sacar las bases de la OTAN y los que no quieren que haya una coalición de países occidentales". También ha tenido tiempo para radiografiar Europa en una frase en la que comparaba al Frente Nacional francés con las fuerzas de la izquierda española y griega: "Desde Syriza a Le Pen, pasando por Podemos, comparten un discurso en el que triunfa el proteccionismo y el egoísmo frente a la libertad y a la sociedad abierta".



Algo a lo que Iglesias ha respondido de forma tajante: "El extremo centro del cuñadismo ideológico muestra una vez más su ignorancia, mentira y poca vergüenza", ha dicho en alusión a las palabras de Rivera, a quien ha definido como "la mascota de Rajoy". Su partido, Ciudadanos, ha sido según Iglesias, el que practica en España "políticas más cercanas a Trump".





Cuñadismo de extremo centro: la mascota de Rajoy a medio camino entre la ignorancia y la poca vergüenza https://t.co/BC03AxGNsY — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de noviembre de 2016

Carmena afirma que "seguramente" el sucesor de Trump "será mujer"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha deseado que los "disvalores" del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que vienen a "cuestionar la esencia de la democracia" se queden en la "diatriba de los discursos y no se plasmen en una política que conmovería la estructura de los derechos humanos del mundo". Carmena no se siente sorprendida: "Me daba la impresión de que las dos candidaturas estaban muy ajustadas y cuando pasa eso las encuestas demuestran que hay votos ocultos que no se declaran pero después se expresan en la decisión individual de las urnas", ha señalado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios tras la misa por la Almudena, la alcaldesa de Madrid ha manifestado que no considera que se pueda hablar de "veto" a una mujer en la Casa Blanca y ha aventurado que, "seguramente", el sucesor de Donald Trump como próximo presidente "será una mujer".



En esta línea, la alcaldesa ha subrayado que no se puede cuestionar el papel de la mujer en altos puestos de representación, puesto que en estos momentos "ya hay muchas mujeres que son presidentas" y que en Estados Unidos "casi lo ha podido ser la señora Clinton". "Seguramente quien le sustituya y sea el 46º presidente será una mujer", ha sentenciado.



"Trump es una catástrofe"

El responsable de Política Exterior y Unión Europea en la Comisión Gestora del PSOE, Ricardo Cortés, ha manifestado su preocupación: "Nosotros tenemos una visión completamente distinta a la suya, en términos económicos, sociales y de política internacional".



Aún así, ha invitado a "tener confianza en las instituciones y en los sistemas de control de la democracia estadounidense". Los resultados de las elecciones muestran que "la política y los políticos deben encontrar nuevas formas de comunicación y de trabajo con la ciudadanía", ha añadido.

Trump es una catástrofe para todos y todas. Más que nunca hay que defender los valores sociales y la democracia — patxilopez (@patxilopez) 9 de noviembre de 2016

Pero ha habido más reacciones en el PSOE. Entre ellos, el socialista Patxi López, quien ha mostrado su descontento por la victoria del líder republicano, en Twitter: "Trump es una catástrofe para todos y todas. Más que nunca hay que defender los valores sociales y la democracia".



​Otro socialista, José Bono, ha calificado de "horror" la victoria de Trump. "El populismo antisistema", ha tuiteado el eurodiputado, "va a gobernar el motor del sistema".





Un horror. Gana Trump.El populismo antisistema, va a gobernar el motor del sistema.Jbl — José Blanco (@pepeblancoEP) 9 de noviembre de 2016

Susana Díaz: "La victoria de Trump amenaza la convivencia"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz también ha querido participar en la cascada de reacciones y ha dicho que Trump "representa una amenaza para la convivencia". Pide "una Europa más fuerte y con más valores sociales" para afrontar "ese desafío".

La victoria de Trump representa una amenaza para la convivencia. Ese desafío nos exige una Europa más fuerte y con más valores sociales. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 9 de noviembre de 2016

Colau: "Unir fuerzas en la defensa de la democracia y los DDHH"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también han vertido su descontento en sendos tuits en los que muestran su preocupación ante el resultado de las elecciones en EEUU.

Puigdemont ha retuiteado un mensaje del Financial Times en el que se indica que la victoria de Trump en Pennsylvania le acerca aún más a la Casa Blanca y añade el comentario: "Nos tenemos que preparar para una época enormemente complicada e incierta. Aún más".

Ens hem de preparar per a una època enormement complicada i incerta. Encara més. https://t.co/K6dHcBBaiC — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de noviembre de 2016

Por su parte, Ada Colau, que no se refiere directamente a la victoria de Trump, ha escrito en su cuenta de Twitter: "Se dibuja un nuevo mundo donde más que nunca será necesario unir fuerzas en la defensa literal de la vida, la democracia y los derechos humanos"





Es dibuixa un nou món on més que mai caldrà ajuntar forces en la defensa literal de la vida, la democràcia i els drets humans — Ada Colau (@AdaColau) 9 de noviembre de 2016

Marina Albiol: "un avance del racismo y la xenofobia"

La responsable federal de Relaciones Internacionales de IU, Mariana Albiol, ha calificado la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU como un "avance del racismo y la xenofobia" en el país norteamericano.



La victoria de Trump, que le convierte en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, es, a juicio de Albiol, "una mala noticia" porque representa "el avance sin precedentes de una fuerza xenófoba, patriarcal y de extrema derecha que, a través de un marcado discurso antiinmigración ha conseguido llegar a las clases trabajadoras empobrecidas por la desindustrialización".

"Trump representa el avance sin precedentes de una fuerza xenófoba, patriarcal y de extrema derecha"

De hecho, cree que el apoyo recabado por el candidato republicano es consecuencia de "políticas neoliberales que asfixian a unas clases trabajadoras" y que generan "desafección" con el modelo político y abstencionismo. Para Albiol, este resultado pone de manifiesto que "el discurso del miedo ya no funciona" y que "a la extrema derecha se le combate con propuestas y alternativas" y no "ridiculizando a sus máximos exponentes".



Albiol ha situado la victoria del candidato republicano en línea con el auge de otros representantes políticos en distintos países, entre los que destaca a Nigel Farage (del UKIP británico), a Marine Lepen (del Frente Nacional francés), Gert Wilders (del Partido por la Libertad holandés) y a Víktor Orban, primer ministro de Hungría. "Debemos construir poder popular para evitar que el capitalismo más agresivo se reconvierta en algo peor aún", ha advertido.