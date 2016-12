Obama promete una "transición suave" pese a sus "diferencias" con Donald Trump

WASHINGTON.— En una comparecencia de nueve minutos ante la prensa, el todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama, adoptó su papel más institucional: empezó felicitando a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales y confirmó que le ha invitado a visitar la Casa Blanca.



En un tono conciliador, Obama expresó su deseo de realizar una "transición suave" entre él y Trump, algo que es una de las "señas de identidad" de la democracia del país, pese a admitir que tiene "muy significativas diferencias" con su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump.









Obama admitió que está triste por la derrota de Hillary Clinton, pero a continuación enfatizó: "Somos estadounidenses primero y queremos lo mejor para nuestro país". El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para dar las gracias a la candidata demócrata a sucederle en la Casa Blanca por su "extraordinaria vida dedicada al servicio público".



Por último, Obama, deseó que su sucesor en la Casa Blanca tenga "éxito" en su propósito de "unir y liderar" al país, según dijo en su primera declaración sobre las elecciones de este martes.



Acompañado por su vicepresidente, Joseph Biden, el mandatario dijo que la presidencia es algo "más grande que cualquiera de nosotros", afirmó Obama al explicar que ha pedido a su equipo que sigan el ejemplo de lo ocurrido hace ocho años, cuando el republicano George W. Bush le abrió a él las puertas de la Casa Blanca, para garantizar una transición sin complicaciones.



Obama también quiso enviar un mensaje a los jóvenes, a los que votaron por primera vez y están "tal vez decepcionados" con los resultados de estas elecciones. "No se vuelvan cínicos, no piensen que no pueden hacer la diferencia", les pidió.



Trump ganó las elecciones contra todos los pronósticos, que situaban a Clinton de favorita, al superar con claridad los 270 votos electorales que conceden la presidencia de EEUU, tras conquistar estados del medio oeste y algunos de los más disputados como Pensilvania, Florida y Carolina del Norte.



Obama, quien hizo campaña hasta el último minuto por Clinton, denunció repetidas veces durante la contienda electoral que Trump no está preparado para ocupar el Despacho Oval.