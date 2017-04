La sede de campaña de Le Pen, incendiada tras un ataque con cócteles molotov 

El cuartel general de campaña en París de la candidata a la Presidencia francesa por el Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, fue atacado anoche y tuvo daños materiales, que la líder ultraderechista atribuyó a "un grupúsculo de extrema izquierda".

Los autores del ataque provocaron un incendio y rompieron escaparates de los bajos del edificio, donde hay una agencia de seguros, y pintaron FN vs KLX.

Según explicó la emisora "France Info", un grupo que dijo denominarse "Luchar contra la Xenofobia" reclamó con una llamada de teléfono la autoría de esa acción.

La líder de la extrema derecha, responsabilizó de la acción a "un grupúsculo de extrema izquierda" y denunció la actitud del presidente francés, el socialista François Hollande, ante la proliferación de ese tipo de actitudes, en una entrevista al canal "France 2".

Vista del cartel electoral de la candidata del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen a las elecciones presidenciales con una pintada para parecerse a Adolf Hitler en París. Archivo EFE

"Esos grupúsculos -señaló Le Pen- sienten una impunidad total desde hace meses: han destruido comercios, han quemado coches durante las manifestaciones, atacan a la policía".

"No me sorprende porque el Gobierno de François Hollande les deja actuar desde hace meses cuando yo he pedido la disolución de esos grupúsculos que son extremadamente violentos", añadió.

En las encuestas, Le Pen se sitúa en cabeza en las intenciones de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones, el próximo día 23, junto al socioliberal Emmanuel Macron, quien en los escenarios de los sondeos ganaría rotundamente en la segunda vuelta a la candidata ultraderechista.