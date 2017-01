El Tribunal Supremo británico dictamina que debe ser el Parlamento quien autorice el 'brexit'

LONDRES.— El Tribunal Supremo británico ha dictaminado este martes que la primera ministra Theresa May deberá obtener la aprobación expresa del Parlamento antes de iniciar los trámites formales para que Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), en lo que se conoce popularmente como Brexit.

El alto tribunal británico rechazó el argumento del Gobierno de que May podía simplemente usar sus poderes ejecutivos conocidos como "prerrogativa real" para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE e iniciar dos años de negociación para alcanzar el divorcio con la UE. La decisión se ha tomado por ocho votos a tres.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.



Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, el Gobierno británico se mostró decepcionado. "El Gobierno está desde luego decepcionado por la decisión, pero obedecemos la ley, con lo cual el Gobierno cumplirá con la orden del Tribunal Supremo y hará todo lo posible para que sea implementada", declaró el fiscal general británico, Jeremy Wright.



Pese al fallo, el Gobierno británico también afirmó a través de un portavoz que mantiene sus planes de activar el brexit antes de finales de marzo. El portavoz gubernamental señaló que el Ejecutivo de la conservadora Theresa May, "respeta" la decisión de la corte y anunció que en breve expondrá ante la Cámara de los Comunes los pasos a seguir.



"El pueblo británico votó por salir de la UE, y el Gobierno cumplirá con este veredicto, activando el artículo 50, como estaba planeado, para finales de marzo. El dictamen de hoy no cambia nada", afirmó la fuente.