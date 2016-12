Trump, al desnudo: "Me lancé a por ella como a una perra, pero no lo conseguí"

WASHINGTON.- Sin filtros y sin asesores de por medio, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, alardea en un vídeo plagado de vulgaridades cómo intentó ligar con una mujer casada y cómo sobrepasarse con las mujeres, con las que puede hacer lo que quiera porque es famoso.



La grabación, plagada de comentarios obscenos y ofensivos, fue captada en 2005 y ha sido publicada por el diario The Washington Post. Tras el escándalo desatado con esta difusión, el propio Trump ha publicado un vídeo en Facebook en el que se disculpa: "Lo dije, estuvo mal y pido disculpas".



El vídeo con comentarios machistas fue captado en un autobús durante una conversación de Trump con el entonces presentador del programa de entretenimiento y de famosos Hollywood Access Billy Bush. Quienes le acompañan ríen sus comentarios.

​







Trump habla primero de cómo intentó llevarse a la cama a una mujer casada y cómo ella lo rechazó.



"Me lancé a por ella como a una perra, pero no lo conseguí. Ya estaba casada (...). Entonces, de repente la veo y ya tiene tetas falsas y todo, ha cambiado totalmente su aspecto", se le oye decir a Trump a su interlocutor.

Seguidamente, parece advertir la presencia fuera del autobús de una presentadora que iba a recibirlos para iniciar el programa televisivo en el que el multimillonario iba a tener una aparición.

​

"Cuando eres una estrella puedes hacer lo que quieras"

Trump grita al ver llegar llegar a la actriz y comenta a Bush. "Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", asegura en la grabación, plagada de comentarios obscenos y ofensivos.



"Tu chica está muy buena (...). Me voy tomar un Tic-Tac (un caramelo de menta), no vaya a ponerme a besarla", bromea Trump.

​

La chica "muy buena" es la actriz Arianne Zucker que les espera fuera de la caravana para acompañar a Trump para grabar el cameo de una telenovela.



El candidato presidencial abandona su vocabulario soez y se compone cuando baja del autobús para saludar a la presentadora .



Los tres avanzan hacia el estudio. Trump sonríe mientras Bush intenta que la actriz acepte una cita con alguno de los dos. Ante su insistencia, Zucker le replica que se siente presionada y zanja la cuestión con que aceptará una cita con los dos a la vez.​

​

En su comunicado de disculpa, "si alguien se ha sentido ofendido", Trump augura un recrudecimiento de la campaña electoral alrededor del acoso sexual.



"Era una conversación de vestuario que tuvo lugar hace muchos años. Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores en el campo de golf, que ni se acercan (al contenido de esta grabación)".



"Bill Clinton ha abusado de hecho de mujeres y Hillary acosó, atacó, culpó e intimidó a sus víctimas. Vamos a discutir esto en los próximos días", ha augurado Trump.

'Las mujeres tienen el poder de parar a Trump"

La grabación sale a la luz a solo dos días de que se celebre el segundo debate presidencial televisado entre Trump y su rival demócrata, Hillary Clinton.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la candidata presidencial demócrata calificó la grabación de "terrible".



"No podemos permitir que este hombre llegue a convertirse en presidente" de Estados Unidos, agregó.

​

En los últimos días han surgido informaciones con testimonios de personas que participaron en los programas de televisión en los que Trump se hizo popular y en los concursos de belleza que produjo y que daban cuenta de un supuesto comportamiento machista y ofensivo con las mujeres del candidato republicano.



Pero esta es la primera vez que se divulga una grabación en la que se le escucha haciendo comentarios ofensivos contra las mujeres.