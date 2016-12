WASHINGTON. - Varios senadores republicanos han pedido este sábado que el candidato de su partido a la Casa Blanca, Donald Trump, abandone la carrera presidencial tras la emisión de un vídeo en el que se escucha al magnate hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres.



"El carácter importa. @realDonladTrump obviamente no va a ganar. Pero él puede todavía hacer algo honorable. Echarse a un lado y dejar intentarlo a Pence", afirmó en su cuenta de Twitter el senador por Nebraska Ben Sasse, en alusión al gobernador de Indiana y aspirante republicano a la Vicepresidencia, Mike Pence.







En la misma línea se manifestó, a través de un comunicado divulgado en la misma red social, el senador por Idaho Mike Crapo. "No nos equivoquemos. Necesitamos un liderazgo conservador en la Casa Blanca. Insto a Donald Trump a echarse a un lado y permitir al Partido Republicano proponer un candidato conservador como Mike Pence que pueda derrotar a Hillary Clinton", afirmó Crapo. El senador por Idaho condenó las "repetidas acciones y comentarios sobre las mujeres" de Trump, que "han sido irrespetuosos, soeces y degradantes".



El propio Pence ha declarado sentirse "ofendido" por el comportamiento del magnate. "No apruebo sus comentarios y no puedo defenderlos. Agradezco que él haya expresado arrepentimiento y se haya disculpado ante el pueblo estadounidense", subrayó el gobernador.



Ya el viernes, el senador por Utah Mike Lee también exigió al multimillonario que deje la candidatura presidencial mediante un vídeo publicado en Facebook. "Con el debido respeto, le pido que se eche a un lado", subrayó Lee. Asimismo, el senador por Illinois Mark Kirk instó a Trump a dimitir y pidió al aparato del Partido Republicano que aplique "normas de emergencia" para cortar el paso al magnate.



Los senadores reaccionaron así tras divulgarse el viernes un vídeo de 2005 en el que se escuchan comentarios lascivos y muy vulgares del multimillonario sobre las mujeres. Pese a la presión de su propio partido, Trump aseguró que no abandonará la carrera presidencial. "Hay cero posibilidades de que vaya a renunciar", dijo el empresario en una entrevista al periódico The Wall Street Journal, en la que niega que su campaña esté "en crisis" y asegura que el apoyo que está teniendo es "increíble".

​

El vídeo con comentarios machistas fue captado en un autobús durante una conversación de Trump con el entonces presentador del programa de entretenimiento y de famosos Hollywood Access Billy Bush. Quienes le acompañan ríen sus comentarios. Trump habla primero de cómo intentó llevarse a la cama a una mujer casada y cómo ella lo rechazó.



"Me lancé a por ella como a una perra, pero no lo conseguí. Ya estaba casada (...). Entonces, de repente la veo y ya tiene tetas falsas y todo, ha cambiado totalmente su aspecto", se le oye decir a Trump a su interlocutor. Seguidamente, parece advertir la presencia fuera del autobús de una presentadora que iba a recibirlos para iniciar el programa televisivo en el que el multimillonario iba a tener una aparición.



Trump grita al ver llegar llegar a la actriz y comenta a Bush. "Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", asegura en la grabación, plagada de comentarios obscenos y ofensivos. "Tu chica está muy buena (...). Me voy tomar un Tic-Tac (un caramelo de menta), no vaya a ponerme a besarla", bromea Trump.



La grabación sale a la luz a solo dos días de que se celebre el segundo debate presidencial televisado entre Trump y su rival demócrata, Hillary Clinton. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la candidata presidencial demócrata calificó la grabación de "terrible". "No podemos permitir que este hombre llegue a convertirse en presidente" de Estados Unidos, agregó.