C's recula y dice ahora que su acuerdo con el PP no obliga a Rajoy a dejar el Gobierno la próxima legislatura

MADRID.- El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no cree que un tercer mandado de Mariano Rajoy como presidente suponga incumplir el pacto de investidura entre su partido y el PP que limita el mandato del jefe del Gobierno a ocho años.



Ciudadanos hace ahora este planteamiento después de que el líder del partido, Albert Rivera, dijera en septiembre pasado que éste sería el último mandato por ley de Rajoy.

Villegas, en la primera rueda de prensa de 2017 en la sede de Alcalá, ha explicado que Ciudadanos impulsará la reforma de la Ley del Gobierno para limitar a un máximo de dos legislaturas el mandato del jefe del Ejecutivo, pero en todo caso es una iniciativa "de cara al futuro" que no afectaría a Rajoy al no ser retroactiva.

De todos modos, ha señalado que las palabras del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, cuando ayer en una entrevista afirmó que veía a Rajoy gobernando doce años, son sólo una "valoración política".



Si fuera así, cree que "no sería bueno" que Rajoy estuviera otros cuatro años en la Moncloa, emplazándole a que siga el ejemplo de José María Aznar, que se retiró tras ser presidente de Gobierno durante ocho años.

Los Presupuestos, urgentes

C's, por otro lado, afronta el año que acaba de arrancar con el propósito de "dar impulso" a las reformas recogidas en su pacto con el PP, empezando por urgir a negociar los Presupuestos porque si bien hace unos meses parecía que "no se podía vivir" sin unas nuevas cuentas públicas, "ahora parece que el Gobierno no tiene prisa", ha reprochado Villegas.



Unas cuentas en las que C's exigirá que contemplen un crecimiento consolidado y justo para recuperar a la clase media, afirmando que, en definitiva, "el color naranja tiene que impregnar esta nueva legislatura".

C's quiere reunirse con Podemos para negociar una reforma exprés de la Constitución que elimine los aforamientos

De no ir por este camino, Ciudadanos no descarta apoyar las enmiendas a la totalidad que planteen otros grupos parlamentarios, pero si los Presupuestos prevén los 3.850 millones de euros para "prioridades naranjas" y el resto de propuestas no contravienen lo que defiende su partido, votarían en contra de esas enmiendas.



También ha asegurado que en las próximas semanas se creará una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, otra de las iniciativas incluidas en el pacto.

Como también lo está la supresión de los aforamientos políticos, que podrían ser eliminados con una reforma exprés de la Constitución y que podría estar vigente en febrero o marzo, ha pronosticado.



No ven ningún problema en que pueda salir adelante ya que los cuatro principales partidos, ha dicho, lo llevan en sus programas electorales y espera que Podemos, con el que C's prevé reunirse para hablar de este asunto, cambie de opinión porque vería "sorprendente" que no apoyara esta medida de "higiene democrática".