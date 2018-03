Cristina Cifuentes, que presumía el pasado martes de ser capaz de dar explicaciones incluso en los escenarios más difíciles, dio una callada por respuesta tras la información sobre el título de máster obtenido con notas falsas. Sin embargo, a última hora de la noche y atrincherada en su despacho, ha grabado un vídeo en el que descartaba dimitir: "Siempre doy la cara", ha apostillado.

En el vídeo, colgado en su cuenta de Twitter, Cifuentes ha dicho que seguía trabajando tras un día "muy complicado y doloroso". Y se ha vuelto a vestir de víctima, como el pasado martes ante la comisión del Congreso: "He sido víctima de un ataque de un medio de comunicación absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras", ha afirmado, antes de reiterar que en 2012 acabó el máster en el que se había matriculado.

Cifuentes ha explicado que si durante toda la jornada de ayer no hizo ninguna comparecencia -"y me hubiera gustado salir antes, porque sabéis que siempre doy la cara", ha asegurado- es porque estaba buscando toda la documentación que demostrase "con papeles" la "falsedad de la acusación".

En la Puerta del Sol, sigo trabajando después de un día de ataques falsos que no van a conseguir desanimarme💪🏼 https://t.co/6hb6PpZhHA — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 21 de marzo de 2018

En este sentido, ha mostrado en el vídeo un certificado de la Universidad que recoge toda la relación de asignaturas de su expediente académico con las calificaciones correspondientes (todas aprobadas).

Y ha enseñado también un acta del trabajo de fin de máster "firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación, que fue el 2 de julio de 2012". "Y la calificación del trabajo, en el que por cierto saqué un notable", ha apuntado.

Ha lamentado los errores que "desgraciadamente ocurren a veces" en la transcripción de las notas al sistema informático de la Universidad, pero ha insistido en que tanto el rector como el director del máster y el profesor de una de las asignaturas cuyo aprobado se cuestionaba ya dieron ayer las explicaciones oportunas, aclarando que era "absolutamente falso" que no se hubiera presentado.

"Desgraciadamente en la política a veces se traspasan límites difíciles", ha seguido diciendo desde su despacho, donde ha asegurado que a pesar de que el día había sido "muy duro", esta experiencia le sirve "para trabajar todavía con más fuerza".

"Y si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, mentiras o medias verdades va a conseguir que dé un paso atrás, está equivocado. Para atrás no hay que dar pasos ni para coger carrera", ha añadido.

Cifuentes ha dicho que seguirá trabajando porque tiene "el mandato y el apoyo de los madrileños", y ha repetido a quienes quieren que se vaya: "No me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta, voy a seguir trabajando por vosotros, los que me habéis votado y los que no".