Pedro Arancón Pastor se ha convertido en el blanco predilecto del medio digital que dirige Eduardo Inda, quien está desencadenando una campaña difamatoria a gran escala contra la Plataforma X la Honestidad que preside este activista que defiende a los denunciantes de corrupción.

El motivo es claro: esa plataforma ha logrado que el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias, admita a trámite la querella criminal presentada por esa plataforma contra los comisarios José Manuel Villarejo –hoy en prisión– y Eugenio Pino –ex director adjunto operativo de la Policía–, el propio Inda y otros presuntos cómplices de la trama para obstruir la acción de la Justicia en el escandaloso y enrevesado caso del Pequeño Nicolás.

Más aún, el magistrado ha instado a la jueza del caso Nicolás a que investigue a Villarejo, Pino, Inda y su adjunto Manuel Cerdán por "los delitos de obstrucción a la Justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal" y quizá otros, según los artículos 270 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

'El rey ante el espejo' también desvela la trama de Inda

Además, no es sólo la Plataforma X la Honestidad (PxH) la que acusa de esos delitos al tertuliano y sus amigos, sino que también en al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid se está investigando la querella contra Villarejo, Inda y Cerdán por un delito de injurias contra el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas y el inspector Rubén López. Recientemente, la defensa de este último ha denunciado la "connivencia" entre Villarejo, Inda y Cerdán "y la posible existencia de un grupo criminal conformado por los mismos", aportando como una nueva prueba de esa trama los capítulos 4 y 5 del libro El Rey ante el espejo, de Ana Romero.

Acosado por esas denuncias y los crecientes indicios de que participó en maniobras delictivas y montajes policiales de la brigada política de Interior, Inda está contraatacando a través de OKdiario, donde en esta última semana se ha lanzado un nuevo ataque contra la PxH, plagado de falsedades, aprovechando que la denunciante de corrupción Ana Garrido –quien sacó a la luz la trama Gürtel del PP– se ha retirado de esa asociación porque necesita dedicarse a sus tareas profesionales a tiempo completo.

'OKdiario' vuelve a atacar a la que sacó a la luz la trama Gürtel del PP, Ana Garrido

Okdiario publicaba en estos últimos días que la PXH tenía contraída una elevada deuda con un despacho de abogados por gastos privados de Ana Garrido y, al mismo tiempo, lanzaba el infundio de que ésta abandona su colaboración con la plataforma a causa de "las malas relaciones con el Presidente de la Asociación, Pedro Arancón”, al que acusaba de hacerse con el control de la entidad mediante un golpe de estado y de gestionarla de manera absolutista.

Contactada por Público, la Plataforma X la Honestidad ha respondido a esas acusaciones reafirmando su "respeto a los valores democráticos" y subrayando que su funcionamiento es "totalmente horizontal", por lo que todas las decisiones "se toman en asamblea permanente".

"Nuestros estatutos encomiendan al presidente de la asociación la ejecución de los trabajos necesarios para llevar a buen puerto las decisiones asamblearias, pero por expreso deseo de nuestra Junta Directiva compuesta en estos momentos por Pedro Arancón Pastor (Presidente), Francisco Padilla Muñoz (Secretario) y Bartolomé Frau Segui (Vicepresidente), todas las decisiones se deliberan, se consensuan y se someten a votación entre todos nuestros miembros de forma permanente, haciendo uso de las posibilidades que nos ofrecen para ellos las redes sociales", se subraya desde la PxH.

"Incluso hemos permitido la participación, no sólo en las deliberaciones sino también en las votaciones, a determinados beneficiarios y colaboradores de la plataforma a los que nuestros estatutos no atribuyen derechos ni obligaciones al no ser miembros de la asociación".

Comunicado de la Plataforma por la Honestidad

Además, la plataforma va a difundir el siguiente comunicado:

Dado el gran número de calumnias que se han vertido sobre nosotros esta semana por OKdiario, las cuales serán respondidas judicialmente, creemos necesario aclarar que:

La PLxH no ha recaudado nunca fondos para sufragar gastos jurídicos privados de ninguna persona, ni tampoco tiene contraída ninguna deuda con el bufete Durán Abogados, ni es responsable de servicios jurídicos que no haya contratado o no se le hayan prestado al objeto de sus fines. Tampoco hemos recibido en nuestras instalaciones una misiva notarial de ningún bufete reclamando ninguna deuda.La Plataforma por la Honestidad tampoco, y en ningún caso, ha lanzado una campaña mediática contra ninguna Juez acusándola de prevaricadora.

Recientemente, Ana Garrido Ramos, denunciante de corrupción a la que hemos apoyado, entre otras cosas, recaudando fondos para que pudiese abonar los gastos jurídicos en los que ha estado inmersa por haber denunciado la trama Gürtel del Ayuntamiento de Boadilla, anunció su cese en la colaboración con nuestra asociación por las razones de falta de tiempo y porque necesita centrarse en sus cuestiones profesionales y no por razones debidas a las supuestas malas relaciones que tendría con el Presidente de la asociación.

Recordamos que nuestros principales objetivos son la defensa de los derechos humanos de las personas y el impulso de acciones legislativas para proteger estos derechos humanos, y la lucha contra la corrupción, y dentro de la PLxH convivimos miembros activistas que apoyamos esta causa junto a otros miembros que son además de activistas, denunciantes o alertadores de corrupción, como Roberto Macías, Azahara Peralta o Maite Morao, además de otros colaboradores.

Necesitamos de la colaboración ciudadana para poder seguir con nuestras actividades y para poder seguir defendiéndonos de las difamaciones de las que somos objeto por lo que hacemos un llamamiento a aquellos ciudadanos que les guste la idea del respeto de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. En este link se puede asociar a la PLxH en tan sólo unos clicks:

