Las confesiones de Pedro Sánchez

MADRID.- Pedro Sánchez ha ofrecido su primera entrevista desde que abandonó el escaño de diputado, el mismo día en que, con la abstención de sus compañeros, Mariano Rajoy fue investido presidente.



El exsecretario general del PSOE ha dejado grandes titulares (puedes ver la crónica, aquí), al haberse atrevido a responder sobre todo lo preguntado por Jordi Évole en Salvados (La Sexta). Público ha recopilado algunos de ellos:







Sobre la abstención a Rajoy

- "Respeto mucho a quienes se abstuvieron"



- "Dudé mucho de si teníamos o no que abstenernos. Y el punto de inflexión fue cuando Rajoy me dijo que no sólo me necesitaba para la investidura, sino para gobernar"



- "Lo que han hecho [la Gestora], hacer un giro de 180 grados y acercar al PSOE al PP es un error"



Sobre el discurso de Rufián

- "El insulto es la derrota publica de una posición política. Es lamentable, reprochable y criticable"

Sobre su despedida (y posible vuelta al PSOE)

- "Me di cuenta de que la Gestora quería situarme en una situación especial: o me abstenía o rompía la disciplina de voto. Siempre he cumplido con el mandato del Comité Federal. La única opción que tenía era salir del Congreso"



- "He vivido un momento trascendente de nuestro sistema político. Con errores y aciertos, pero he sabido comprender qué es lo que quiere la izquierda"

"Me gustaría presentarme a las primarias, pero lo consultaré con la militancia. Si me apoyan, estaré ahí"

- "No estoy muerto. Aquí sigo"



- "Hoy he dormido tres horas. Son momentos duros"



- "Creo que el rumbo del PSOE en mi mandato era el correcto para reconciliarse con los votantes de izquierda"



- "Ahora estoy más preparado que hace tres años"



- "Tengo dos meses de indemnización tras dejar el Congreso. Después tendré que buscarme la vida en un puesto de trabajo que me permita recorrer España"

Sobre la Gestora

"No tenía que haberse producido ese desgarro en el partido"

- "La palabra que define al Comite Federal es vergüenza. ¿Y lo de la urna en la cortina? No, era esperpéntico. Me parecía muy fuerte; era cuestionar el voto secreto de los miembros del Comité"



- "El mandato de la Gestora es la celebración de un Congreso. Debe celebrarse para restañar los afectos del PSOE con su militancia y con sus votantes"



Sobre Pablo Iglesias y Podemos

- "Me equivoqué al tachar a Podemos de populista"



- "El PSOE tiene que trabajar de tú a tú con Podemos"



- "Tiene que haber menos reproches y más cooperación entre Podemos y PSOE"

Sobre Albert Rivera y Ciudadanos

- "Cometí un error: el de firmar solamente con Ciudadanos y no también con Podemos"



- "Todos jugaban entonces a que hubiese segundas elecciones. Yo, no"

Sobre Hernando y Madina

- "La decepción personal ha sido la decisión de Hernando de mantenerse como portavoz en el Congreso. Me dio mucha pena cuando la Gestora justificó su continuidad califícándolo de correa de transmisión. Antonio fue una de las personas que participó de la estrategia. Me da lástima que tomara esa decisión"



- "No sé si mi equipo celebró que [tras el 20-D] Madina se quedara fuera [del Congreso]. Yo no"

Sobre Rubalcaba y Felipe González

- "Yo defendí al PSOE como alternativa que somos al PP y no poniendo en cuestión nuestra identidad"



- "No engañé a Felipe González. En absoluto"



- "Felipe González no es Dios en el partido"



- "Muchos de los militantes de hoy no nos reconocemos en el Felipe González de 2016"



- "En mi piel y en mis zapatos, hace 30 años, Felipe González hubiera mantenido el 'no es no' a Mariano Rajoy"



Sobre Susana Díaz

- "Susana tiene la obligación de dar un paso al frente y presentarse como candidata para liderar el PSOE"



- "Tiene que hacer una reflexión sobre el papel histórico del PSOE andaluz en el Partido Socialista"



- "No me sentí una marioneta"



- "El divorcio no llega por mi parte. El socialismo andaluz tiene que reflexionar sobre qué papel quiere jugar"

Sobre el Ibex 35 y los medios de comunicación

- "El sector financiero trabajó para que no se entendiera la izquierda y no pudiera liderar una alternativa"



- "Alierta (Telefónica) y otros empresarios trabajaron para que hubiera un Gobierno conservador en este país"



"No me reuní con Cebrián, pero sí con responsables de El País y me dijeron claramente que 'o Rajoy, o la línea editorial de El País no iba a ayudar para que hubiera un Gobierno progresista liderado por el PSOE'"



Sobre el soberanismo en Catalunya

- "España es una nación de naciones"



- "Cataluña y Euskadi son naciones dentro de España"



- "Tenemos que hablarlo y reconocerlo en una Constitución para que Catalunya se vea reconocida dentro de España"