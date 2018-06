El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió durante el debate parlamentario de la moción de censura a "garantizar la independencia de RTVE". "La manipulación también es corrupción" y "en un medio público representa una amenaza que nuestra democracia no puede tolerar", manifestó desde el hemiciclo. Sin embargo, es una promesa que, paradójicamente, sólo podrá cumplir con el apoyo del PP, el partido que acaba de ser desalojado por los socialistas del Ejecutivo.

La situación de bloqueo ante la renovación del Consejo de Administración de RTVE no es nueva, y los conservadores han retrasado durante todos los meses posibles llegar a tener que elegir una nueva dirección mediante concurso público. Y la llegada de los socialistas no parece que pueda desbloquearlo ya que el PP mantiene la mayoría en la Mesa del Congreso y del Senado y tienen el control de los tiempos.

De hecho, si el PP se lo propusiera, RTVE podría mantener su actual equipo directivo varios meses más siendo la primera vez en la historia en la que tendríamos una dirección de la televisión pública dirigida por la oposición del Gobierno. El 'quid' de la cuestión está en que, aún en el mejor de los casos, si se siguen los cauces aprobados para elegir la nueva dirección, los conservadores mantienen su propia dirección, previsiblemente, hasta septiembre. De esta forma podría ocurrir que Pedro Sánchez tenga que gobernar con una televisión pública en manos del PP, y que los conservadores siguieran utilizando RTVE como herramienta política, aunque ahora desde la oposición.

En septiembre del año pasado se aprobó que la elección de los consejeros y el presidente de RTVE se debe hacer con el apoyo de dos tercios del Congreso o con de al menos cuatro grupos políticos. Obligando, así, al consenso parlamentario. Sin embargo, desde este pacto el PP ha seguido paralizando la puesta en marcha del calendario acordado: no asistió a la reunión de ratificación del acuerdo, bloquearon su aprobación sin dar apoyo explícito y la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió un nuevo informe a los letrados para analizar la legalidad del pacto.

Este jueves se resuelven algunas incógnitas y los grupos vuelven a reunirse para revisar el borrador acordado por PSOE, Cs y Podemos

Hace unas semanas los letrados realizaron su informe y pidieron una serie de cambios técnicos a este concurso. Este jueves parece que algunas incógnitas podrán resolverse. Los grupos políticos vuelven a reunirse para revisar el borrador acordado por PSOE, Ciudadanos y Podemos y realizar un concurso público exprés a través del cual, en un plazo de 59 días, se elijan los nuevos candidatos.

Sin embargo, entre los grupos no hay mucha confianza en que el PP no vuelva a bloquear este proceso. "El PP no deja de sorprendernos para mal, aunque nosotros no dejamos de pedirle que rectifiquen. El PP tiene que dejar de ser una caricatura de una resistencia que nadie entiende y que está terminando con la credibilidad de la televisión pública, pedimos que cedan y rectifiquen, como lo hizo el PSOE", afirma a Público el diputado de Ciudadanos en la Comisión Mixta de RTVE, Guillermo Díaz.

Si el PP cambiara de estrategia, podría avanzarse en el proceso, que aún así podría alargarse hasta septiembre teniendo en cuenta el parón de verano y que tendrían que pasar unos tres meses hasta que se pueda elegir a la nueva dirección. Pero el peor escenario, es que el PP se niegue a ceder. Según explica Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de TVE, parece que los conservadores seguirán el camino llevado hasta ahora separando las votaciones de las Mesas del Congreso y el Senado, a pesar de que lo "habitual" es que sean de forma conjunta. Con esto, Caballero aseguro que sólo cabe una interpretación: "Lo hacen para retrasar el cambio de dirección".



El PP puede jugar a seguir bloqueando el proceso llevando la votación al Senado, donde mantienen la mayoría

Un hecho que Noelia Vera, diputada de Podemos, ha explicado a Público que llevarían al Tribunal Constitucional para interponer un recurso de amparo: "Es un tipo de votación que jamás se ha hecho, se lo estarían inventado, no ha habido precedentes y así lo han afirmado los letrados a las cámaras".

En el Congreso, la votación podría salir adelante ya que se han mostrado a favor de esta votación Podemos, Ciudadanos, PSOE y grupos minoritarios que sumarían más de 180 votos. Sin embargo, y a pesar de que lo habitual ha sido votar en Mesa conjunta, los conservadores esta vez proponen que se vote en el Congreso y en el Senado. En la Cámara Alta al tener la mayoría los conservadores mantienen todo el poder en sus manos.

La opción que parece que no se contempla es tener una nueva dirección socialista. Vera, a pesar de reconocer lo "complicado" que está el proceso, cree que ninguna de las fuerzas parlamentarias se "va a bajar del acuerdo" y que ninguna "va a dar un paso atrás" ni "violar el acuerdo llegado con el resto de grupos y los trabajadores de RTVE". Díaz, también mantiene que no puede cambiar el escenario por el nuevo Gobierno: "Si se quitara al PP para poner al PSOE estaríamos en las mismas", asegura el diputado del partido naranja.



Por parte de los socialistas, José Miguel Camacho, portavoz del PSOE en la Comisión de RTVE, explicó en declaraciones a VERTELE que todavía es pronto para saber qué puede pasar y que después de la reunión de este jueves se "irán viendo los siguientes pasos" para que el procedimiento siga su camino.

Aunque aquí tampoco acaban las dudas sobre el futuro de RTVE. Otra situación que mantendrá a la deriva es que si no se despejan las incógnitas sobre la sucesión de José Antonio Sánchez, el Parlamento tendrá que activar una presidencia rotatoria entre los actuales miembros del consejo de administración, que no tendrá ninguna función ejecutiva. Un consejo en el que hay mayoría de los conservadores.

Seis semanas de viernes negros



"El próximo viernes seguiremos de luto", asegura Caballero a Público. RTVE sigue a la deriva y con constantes denuncias por manipulación y falta de información. Sin ir más lejos, este martes, las dos cadenas públicas han sido las únicas que no han televisado la dimisión de Mariano Rajoy como líder del PP.

Sin embargo, Caballero hace hincapié en que "la situación de bloqueo no es nueva" y que no viene tras la pérdida del Gobierno. "El bloqueo viene de lejos, desde que comenzó a trabajarse en el concurso público y desde entonces vemos que hay una intención mas o menos premeditada de que este proceso no ocurriera con rapidez. Hay una cierta voluntad de retrasar lo que parece inevitable porque la ley está aprobada desde septiembre", explica Caballero.

En este sentido, el presidente del Consejo Informativos incide en que esto no debe ser un tema de Gobierno, sino un tema de Congreso: "Creemos que todavía está abierto el camino, con una ley que se aprobó en septiembre y con un reglamento acordado con todos los partidos. Es urgente renovar la cúpula de RTVE con unos criterios que garanticen la pluralidad y la independencia", asegura Caballero.