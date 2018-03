La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume de tener el máster de Derecho Autonómico, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos. Según una investigación de El Diario.es, Cifuentes obtuvo el título por un cambio de nota, un “no presentado” se convirtió en "un notable", sin que hiciera una nueva matrícula. El suceso ocurrió tres años después de matricularse, en 2014, año en el que Cifuentes ya era delegada del Gobierno en Madrid.

Este diario apunta que la responsable de la modificación fue una funcionaria de la universidad que no trabajaba en el servicio de ese posgrado, tampoco en el campus donde se impartía. La trabajadora ha defendido que cambió esas notas “por orden de un profesor”, aunque no ha indicado qué docente.

Días después de la modificación de las notas de las dos asignaturas, La financiación de las comunidades autónomas y el Trabajo Fin de Máster, la presidenta acudió a la universidad para recoger el título del máster. Estas dos asignaturas falsificadas para Cifuentes suman 27 de los 60 créditos, casi la mitad del curso.

Por su parte, desde Presidencia confirman que se dejó "2 ó 3 asignaturas" pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué las notas aparecen ratificadas en el curso 2011/12: "Pagó para volverse a presentar, debe de haber un error". Aunque admiten que la presidenta "no se acuerda del hecho de haber pagado o no, pero pagó y se sacó las asignaturas que le faltaban y que no había aprobado en primera instancia".



Otro escándalo en la URJC

En 2016 saltó a la palestra que el rector de esta universidad pública, Fernando Suárez, había plagiado prácticamente la totalidad de la obra de Miguel Ángel Aparicio Pérez El status del poder judicial en el constitucionalismo español. En total, Suárez copió 35 de las 38 páginas de su obra, que eran un calco idéntico del libro de Aparicio.

Poco después se conocía que Suárez no solo había copiado esta obra. Un total de 13 plagios hasta la fecha que dejaron conmocionada a la comunidad estudiantil y docente. Sin embargo, las más altas instancias académicas y políticas no se pronunciaron. El ministro de Educación Méndez de Vigo y la Comunidad de Madrid se escudaron en el desconocimiento del caso o en la autonomía de la universidad para esquivar las preguntas.