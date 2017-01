Críticos del PSOE se instalan junto a la sede de Ferraz para promover la afiliación antes del Congreso

MADRID.- La plataforma RecuperaPSOE integrada por críticos con la gestora socialista, ha puesto en marcha un local en la calle Ferraz de Madrid para promover la afiliación de nuevos militantes con el fin de que las primarias para elegir al nuevo secretario general cuenten con la máxima participación.



La oficina está situada en el número 10 de Ferraz, a unos 500 metros de la sede federal del PSOE, que se encuentra en la misma calle.

"Recupera PSOE. Afíliate. Qué nadie decida por ti", es el rótulo que luce en el escaparate del inmueble, cuyo alquiler ha sido financiado con aportaciones voluntarias de los militantes que forman parte de la plataforma.



La intención es que la oficina se abra al público la semana que viene, una vez que se instale el mobiliario y el material de oficina, han informado fuentes de RecuperaPSOE.



La gestora del PSOE, por su parte, ha anunciado que ha pedido a los servicios jurídicos que estudien el caso y decidan si toman acciones "legales y estatutarias" contra el local al entender que puede suponer "una usurpación de la imagen, de las siglas y de los símbolos del partido".





Los promotores aseguran que la iniciativa respeta los estatutos del PSOE al recordar que una de las funciones de los afiliados tiene que ser "promover la afiliación del partido". En un comunicado, ha respondido a la gestora que la apertura de su local no representa "usurpación alguna de la imagen del PSOE", puesto que el logo del colectivo es "un sobre de votación debidamente registrado".



"Es un trabajo humilde, voluntario y únicamente pretende que se aumente y recupere la militancia en el PSOE, algo que debería alegrar a todos", se afirma en el texto.

"No es la oficina de Pedro Sánchez"

'RecuperaPSOE': "No es una estructura paralela, ni quiere sustituir a la organización del PSOE, sino ser una ayuda para que cuanta más gente se afilie, mejor"

"No es una estructura paralela, ni quiere sustituir a la organización del PSOE, sino ser una ayuda para que cuanta más gente se afilie, mejor", argumentan.



Aunque RecuperaPSOE admite que es crítica con la actuación de la gestora que dirige el partido desde el pasado mes de octubre, sus responsables subrayan que el local "no tiene ninguna vinculación política, ni es la oficina de Pedro Sánchez".



Las personas que estén interesadas en ser militantes del PSOE no podrán afiliarse en este espacio, puesto que los trámites deben hacerse en las agrupaciones socialistas o por internet.

Dificultades para ser militante

Por ello, la tarea de RecuperaPSOE será "informar y asesorar" sobre el proceso de afiliación y atender las quejas que está habiendo por parte de personas que denuncian trabas técnicas para inscribirse como militantes, en especial, a través de la página web, según las fuentes.



Sobre el hecho de que la oficina se haya alquilado en la calle Ferraz, cerca de la sede federal, desde la plataforma aseguran que es "mera coincidencia" y que fue la opción más económica de las que se barajaron.



La plataforma RecuperaPSOE se constituyó en Madrid a mediados del pasado mes de diciembre a iniciativa de medio centenar de afiliados sin cargos orgánicos. Cuenta con la participación de militantes de varias agrupaciones y de colectivos que reclaman la celebración ya de primarias y del congreso federal, así como de miembros de la corriente Izquierda Socialista.



El objetivo de RecuperaPSOE es que antes de que se convoque el congreso, el censo de militantes sea el más elevado posible para que las decisiones que se adopten tengan el mayor respaldo posible.