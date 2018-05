Ada Colau ha llegado este miércoles al Congreso para reunirse con los grupos parlamentarios y buscar apoyos para la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que está pendiente de admisión a trámite en la Mesa de la Cámara Baja. A través de esta Ley se podría cambiar la regulación para controlar la subida de precios y establecer unas limitaciones en los contratos de alquiler.

Pero, aunque Colau había pedido reunirse con todos los grupos mayoritarios, sólo ha podido encontrarse con Unidos Podemos y PP. PSOE y Ciudadanos han rechazado reunirse con la alcaldesa de la ciudad condal, a pesar de que Colau contactó con las formaciones hace más de un mes. Sí ha podido reunirse también con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Con esto buscaba evitar que, como ha pasado con otras iniciativas similares, la Ley sea vetada y no llegue su debate al Congreso.

A las puertas de la Cámara Baja, Colau ha explicado a los medios de comunicación que "Ciudadanos considera que no tiene que reunirse con la alcaldesa de Barcelona para nada" lo que ha llevado a que Colau critique esta postura: "Me pregunto para que está Ciudadanoss en el Congreso, ¿es que les da igual Barcelona y sus habitantes? ¿o es que les a igual el problema de los alquileres que ahora mismo amenaza a los vecinos de todas las grandes ciudades? No lo entiendo, y espero que rectifiquen", ha lamentado la alcaldesa.

El PP afirma que está "abierto a hablar del tema" aunque defienden que buscan "flexibilizar el mercado"

Pero más le ha sorprendido a la alcaldesa la postura del PSOE: "Me ha sorprendido que no tengan ni un cuarto de hora para recibir a la alcaldesa de Barcelona para hablar de un tema tan urgente". Por ello, también mantiene la esperanza de que los socialistas rectifiquen y puedan tener esta "conversación" lo antes posible.

Por parte de los conservadores, la alcaldesa ha explicado que "están abiertos a hablar del tema" aunque ha reconocido las "discrepancias" entre ambas posturas ya que el PP cree que hay que "flexibilizar el mercado como si la vivienda fuera una mercancía cualquiera".

Desde el grupo confederal de Unidos Podemos han avanzado que si la Ley llega a vetarse como ocurrió con la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la propuesta del PSOE para fomentar el alquiler de viviendas, recurrirán a la tramitación, alegando que no tiene afectación presupuestaria por lo que no hay motivo para el veto.



"Necesitamos que la vivienda sea un derecho"

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos se trata de una iniciativa que presentó en el Congreso Unidos Podemos junto con más ciudades onde gobiernan los ayuntamientos del cambio. Esta reforma propone, principalmente, limitar contratos abusivos, instaurar contratos de duración protegida de, al menos 10 años, y recuperar los contratos a cinco años. Aún se está a la espera de que se admita a trámite. Y, a pesar de que los resultados de la visita al Congreso no han sido los esperados, la alcaldesa afirma que tiene "esperanzas".

Colau ha explicado dos cambios mínimos que se deberían hacer. El primero, que los alquileres no sólo duren tres años y que, pasado este tiempo, puedan echar a los inquilinos sin ninguna justificación porque esto hace "imposible que las familias puedan formar un proyecto de vida". El segundo, limitar los "aumentos abusivos de los alquileres como hace Alemania, París u otros lugares", ya que estos aumentos no coinciden con los "ingresos de las familias".