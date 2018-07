Era un secreto a voces que José María Aznar apostaba por Pablo Casado para liderar el PP, pero hasta hoy el think tank que preside, FAES, otrora vinculado al Partido Popular, no había sido tan claro.

En una nota editorial publicada en el marco de los Cuadernos de Pensamiento Político 59 y remitida a los medios de comunicación este lunes, la organización que lidera el expresidente del Gobierno defiende los postulados de Casado y la "renovación" que él abandera como la mejor receta para el PP. No lo cita explícitamente, pero sí apunta en la misma dirección que el vicesecretario de Comunicación del PP en cada una de sus intervenciones, en las que critica a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, por su gestión en Catalunya.

"Si se hace lo mismo, no pueden esperarse resultados distintos", sostiene FAES

"Si se hace lo mismo, no pueden esperarse resultados distintos", reza el texto de la fundación FAES, en el que vuelven a abogar por un "centroderecha moderado, reformista, liberal y nacional", exactamente aquello que vende Casado, exjefe de Gabinete de Aznar.

Hasta la fecha, y durante la campaña, el expresidente del Gobierno ha criticado a Santamaría y a María Dolores de Cospedal, que no logró pasar a la segunda vuelta, pero no así a Casado. El texto publicado este lunes subraya que la diferencia de votos entre ambos en la primera vuelta -Santamaría logró 1.560 apoyos de los militantes más que Casado- es "lo suficientemente estrecha como para no tenerse por concluyente".

También recuerda que Cospedal, que este mismo lunes ha anunciado su apoyo a Casado, logró el 25% de los votos en la primera vuelta: "Traducidos en compromisarios se convierten en una instancia probablemente decisiva", argumenta FAES.

Critican la "arrogancia" de dirigentes del PP ante los comentarios de Aznar: "Eran ellos los que estaban desconectados de la realidad"

En esencia, el texto sigue a pies juntillas el discurso de Aznar, que se ve claramente reflejado en el del vicesecretario de Comunicación del PP y aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido: alaba la "oportunidad" que supone este proceso, recuerda los tres millones de votos perdidos por el PP -el discurso de Santamaría apenas incluye autocrítica-, y de paso sirve a Aznar para ajustar cuentas con quienes han criticado sus últimas intervenciones, siempre duras con el PP y con Mariano Rajoy.

"Los términos del debate sobre el futuro del Partido Popular han cambiado mucho y para bien. Hace unas pocas semanas, las apelaciones de José María Aznar a la reconstrucción del espacio de centroderecha fueron contestadas con la arrogancia habitual de los que atribuían al expresidente del PP 'estar fuera de la realidad' o aquellos otros que replicaban diciendo que a Aznar 'hace mucho tiempo que no se le entiende en el PP'", reza el texto.

"Hoy pocos dudan de que esa placidez con la que se quería describir el estado del partido solo existía en sus habituales despliegues de voluntarismo y que eran ellos, y no tanto el objeto habitual de sus reproches, los que estaban desconectados de una realidad que han insistido en ignorar a pesar de los continuos avisos del electorado", zanja el escrito.