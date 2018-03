Felipe González alaba en Marruecos la "integridad territorial" con el Sáhara

El expresidente del Gobierno español Felipe González alabó el jueves en Marruecos la "integridad territorial" de este país, en referencia a la ocupación ilegal del reino alauí del Sahara Occidental, a pesar de que la ONU y la legalidad internacional obligan a Marruecos a celebrar un referéndum de autodeterminación en los territorios que mantiene ocupados desde 1975, cuando lanzó la Marcha Verde sobre la colonia española y el régimen franquista, con el rey Juan Carlos al frente, decidió retirarse.

Estas palabras de González han sido pronunciadas este viernes en el homenaje al veterano líder socialista marroquí Abderrahman Yusufi, que ha celebrado sus 94 años con un acto en un teatro completamente lleno de sus correligionarios nacionales. Entre los invitados extranjeros estaban Felipe González, el diplomático argelino Lajdar Brahimi (ex mediador para Siria) o el egipcio Mohamed Fayeq, que preside en su país un organismo pro derechos humanos.

González, que fue el único no árabe entre los invitados, alabó la carrera de Yusufi, expresidente del Gobierno nombrado por el rey Hasán II (1961-1999), por su "compromiso más noble, el de quien actúa sin esperar nada para sí mismo", y su "coherencia" de ser alguien que "cree lo que dice y hace lo que cree". Asimismo, González señaló que Yusufi fue "un hombre completo" que luchó "por la independencia de su país, por la soberanía y por la integridad territorial", expresión esta última que empleó en dos ocasiones y que en Marruecos se usa para referirse a la soberanía sobre el Sahara Occidental.

Las declaraciones de González de 2018 chocan con las que el propio expresidente realizaba en 1983, cuando solo llevaba un año en el poder. Entonces, González se mostraba optimista sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación nacional del pueblo saharaui. No obstante, no es la primera que Felipe González apoya en público a Marruecos en el conflicto del Sahara, lo mismo que han hecho otros destacados socialistas como el también expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

Pinochet, Maduro y los derechos humanos

Tampoco es la primera vez que unas declaraciones de González levantan polvareda. Hace dos años y medio, el expresidente socialista opinó que el dictador Augusto Pinochet, que dirigió Chile tras dar un golpe de Estado y asesinar al socialista Salvador Allende, respetaba más los derechos humanos que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.