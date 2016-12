La Generalitat destina 5,8 millones de los Presupuestos de 2017 para el referéndum soberanista

MADRID.- Los Presupuestos de 2017 que el Govern ha presentado este martes incluyen una partida de 5,8 millones de euros para destinar al referéndum sobre la independencia de Catalunya de septiembre de 2017 que anunció el president Carles Puigdemont.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido hoy al Gobierno catalán de que no puede incluir en los presupuestos de la Generalitat partidas para cuestiones para las que no tiene competencias, como la celebración de un referéndum, aunque ha eludido anticipar si el Ejecutivo central impugnará esa ley.









"¿Alguien cree que dejaremos de hacer aquello por lo que tenemos un mandato? ¿Alguien lo cree? Haremos todo lo necesario para cumplir el mandato que nos han encomendado los ciudadanos de Catalunya", ha avisado el también vicepresidente del Govern.



En rueda de prensa desde el Parlament, el conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha explicado que harán este referéndum aunque el Gobierno central o partidos decidan impugnar esta partida: "Nadie duda que haremos todo aquello que sea necesario para cumplir con este mandato democrático".



Partida y disposición adicional

Según recogen las cuentas presentadas este martes, las partidas para el referéndum se desglosan de la siguiente manera: 5 millones en concepto de 'Proceso electorales y consultas populares' y 800.000 euros para 'Procesos de participación ciudadana'.



Además, la disposición adicional 31 de las cuentas compromete al Govern a "habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios" para afrontar el proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya.



Así, por un lado se consignan 5,8 millones de euros y, si se impugnan, el Govern asume en el articulado de los Presupuestos el compromiso de destinar igualmente una partida presupuestaria para celebrar este referéndum.



Junqueras ha defendido que cualquier administración pública con capacidad de convocar elecciones, como la Generalitat, debe prever un partida para procesos electorales, en alusión velada a que estos 5,8 millones también podrían dedicarse a unas elecciones anticipadas.

Fondo de contingencia

Las cuentas también incluyen 330 millones de euros para un fondo de contingencia que el Govern contempla en cada ejercicio para imprevistos, lo que no le obliga a concretar a qué dedicará esta partida.



Junqueras no ha querido aclarar si el Govern contempla utilizar este fondo para organizar el referéndum y sortear una eventual impugnación: "Suponiendo que hubiera una partida oculta, ¿alguien cree que lo diría?", ha ironizado.



Ha evitado valorar si cree que se impugnará la partida por el referéndum: "Si a alguien no le gusta esto, si alguien está en contra, ya tomará las decisiones que considere oportunas. Que hagan lo que crean; solo faltaría. Lo hacen siempre. Nosotros haremos lo que nos toca".



Junqueras considera legítimo estar contra el referéndum, pero reivindica que la Generalitat es clara sobre su objetivo de independencia: "Todo el mundo sabe lo que queremos hacer".



El vicepresidente ha deseado que estos sean los últimos presupuestos autonómicos de la Generalitat: "Haremos todo lo posible para que así sea. Si lo fueran, los siguientes seguro que serán mejores que estos".

Junqueras asume que no cumplirá déficit

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asumido hoy que la Generalitat no podrá cumplir el límite marcado de déficit para 2016 y ha reclamado que Cataluña disponga de un margen de déficit del 1,18 % en 2017 en lugar del 0,5 % previsto para las comunidades autónomas.



En la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2017, Junqueras ha augurado que Cataluña cerrará el año con un déficit "algo por encima del 1 %", frente al 0,7 % permitido, debido principalmente al gasto desplazado de salud.



Junqueras ha asegurado que si el límite del déficit para 2017 fuera coherente con la ley de estabilidad financiera, Cataluña debería disponer de un margen del 1,18 % del PIB.



En cambio, si el límite de déficit se queda en el 0,5 % del PIB, ha añadido Junqueras, ello impedirá que la Generalitat disponga de unos 1.540 millones de euros adicionales en 2017