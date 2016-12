El Gobierno no actuará contra la reunión del referéndum si no toma decisiones jurídicas

BARCELONA.- El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo central no actuará contra el referéndum que se celebra en el Parlament, a no ser que se desprendan actuaciones jurídicas fuera de los marcos legales: "Entonces se produciría una respuesta jurídica, como en otras ocasiones".



En declaraciones a los medios, Millo ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no siga por un camino que no lleva a ninguna parte: "Si esto va de democracia, quiero recordar que la democracia significa defender las instituciones democráticas de las que todos nos hemos dotado".







En una comparecencia en la delegación del Gobierno, en Barcelona, Millo ha considerado que la cumbre por el referéndum soberanista celebrada en la cámara catalana es una "reunión de carácter político y, ante reuniones políticas, el Gobierno de España responde políticamente".



Por ello, y aunque "algunos" puedan interpretar la cumbre de hoy como un "menosprecio" a la oferta de diálogo, Millo ha reiterado que el Gobierno mantiene su oferta de diálogo "sincero, firme, con contenidos, leal y permanente en el tiempo" porque, ha argumentado, es el "camino" para encontrar las soluciones a las relaciones entre ambos ejecutivos.



Millo, por otro lado, ha lamentado que se utilice el Parlament de "forma partidista" con la cumbre por el referéndum cuando, ha dicho, debería ser la "casa de todos, y hoy, en esta reunión hay partidos y entidades que no están representadas", en referencia a Ciudadanos, PSC y PPC, además de asociaciones de diversa índole.