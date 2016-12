El Gobierno responde a Forcadell: "En España, la Justicia es independiente"

MADRID.- Manteniendo el inmovilismo habitual de Mariano Rajoy. Así ha respondido este viernes el portavoz del Gobierno a las acusaciones de Carme Forcadell sobre la "falta de democracia" en España.



La presidenta del Parlament de Catalunya ha denunciado hoy que su imputación por permitir la votación de la hoja de ruta soberanista es un ataque al sistema ya que, ha recordado, se trató de un "acto político" con el que, simplemente, trasladó un debate que estaba en la calle a la Cámara autonómica.



Forcadell ha lamentado también que el Ejecutivo central pretenda "dictar lo que se puede o no debatir" en el Parlament, a lo que Iñigo Méndez de Vigo ha respondido saliendo en defensa de los jueces. "En España, la Justicia es independiente. No responde a presiones del poder económico ni político. Insinuar que los jueces están sometidos a presiones no sólo es falso sino que es injusto", opinó el portavoz gubernamental.







En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el también titular de Educación emuló el estilo de su antecesora, Soraya Sáenz de Santamaría, y mantuvo el argumentario habitual del Gobierno en estas ocasiones: "En España no hay impunidad. La justicia es igual para todos. Todos estamos sometidos a la Justicia", repitió una y otra vez.



"Si los miembros de la función pública desoímos lo que dice un tribunal, será difícil que pidamos a la ciudadanía que haga lo propio", agregó Méndez de Vigo. "Forcadell tiene que respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona", zanjó, aplicándose la sentencia para responder sobre la petición para que Rajoy comparezca en el juicio por la consulta del 9-N. "Nadie está por encima de la ley. En el Gobierno estamos a lo que digan los tribunales, siempre", concluyó.



"Todos somos Estado: Gobierno y Comunidades"

Pese a este inmovilismo tradicional, Méndez de Vigo aprovechó la ocasión para vender la "capacidad de diálogo" del nuevo Gobierno de Rajoy. Así, anunció que la vicepresidenta se reunirá con sus homólogos autonómicos el próximo 21 con el fin, dijo, de que todos tengan voz y voto en los contenidos que debatirán en la próxima Conferencia de Presidentes convocada para enero.



"El Gobierno tiene voluntad de acordar con las Comunidades el orden del día porque son asuntos que importan a la gente", insistió el ministro portavoz. "Todos somos Estado: Gobierno y Comunidades", mitineó. Y todo para responder a la negativa del presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, y del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, a acudir a dicha cita con Rajoy. "Está en el interés de todos acudir. Los ausentes nunca tienen razón", agregó para intentar persuadirles.



Eso sí, Méndez de Vigo no respondió sobre si el Gobierno planea seducir a las Comunidades soberanistas de alguna otra manera. Se limitó a "reiterar la invitación" y confió en que, de no hacerlo, ello les repercuta en unas futuras elecciones: "Nosotros estamos explicando a los ciudadanos que es importantes contar con su presencia. Serán ellos los que tendrán que explicarles por qué no vienen", concluyó.