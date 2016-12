La jefa de la oficina antifraude cesa seis meses después de que se investigase a su marido por blanqueo

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el cese de Margarita García-Valdecasas como Inspectora Jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el departamento que se ocupa del control de los grandes contribuyentes (especialmente, grandes empresas) y de los caso de fraude más graves, puesto que ocupaba desde hace más de tres años. Le sustituye José Manuel de Alarcón Estella, hora delegado de la Agencia Tributaria en Murcia.







Margarita García Valdecasas se vió salpicada por el caso de blanqueo de capitales y evasión fiscal derivado de la denominada lista Falciani después de que el juez ordenara a finales del pasado mes de julio el registro de su domicilio en busca de datos sobre las actividades de su marido, Alejandro Pérez Calzada. Al parecer, el nombre su marido, expresidente de la sociedad de inversiones Ventura Finanzas, aparecía vinculado a la llamada lista Falciani, y presuntamente habría repatriado capitales eludiendo la ley y utilizando para ello cuentas de la filial suiza del Banco HSBC. Hace dos meses la Audiencia Nacional solicitó unos peritos independientes no adscritos a la ONIF para investigar este caso.



En su día, los partidos de la oposición y los sindicatos de los funcionarios de Hacienda reclamaron la destitución de la jefa de la ONIF. Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado que el relevo se produce como consecuencia de la jubilación de la hasta ahora jefa de la oficina antifraude.



Margarita García Valdecasas que adquirió notoriedad pública también en 2015 tras el informe de la ONIF sobre el caso Rato, con el que la Fiscalía dio inicio a las actuaciones contra el exministro Rodrigo Rato. La ya ex inspectora jefe antifraude aseguró en su momento al juez que no era la autora de dicho informe, sino que que fueron dos funcionarios, y que en su "condición de jefe de la Onif procedió, como es habitual, a la firma del informe presentado a la Fiscalía de Madrid".