Carmena agradece a la Brigada Tuitera por parar la "sinrazón" de las tasas judiciales.

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido este sábado la labor de la Brigada Tuitera por parar la "sinrazón" de la ley de tasas judiciales implantada en noviembre de 2012 por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.



La exjueza ha intervenido a través de un vídeo en un acto reivindicativo, promovido por este movimiento formado por juristas y ciudadanos, para reclamar una Justicia independiente, con medios y sin tasas. "Me siento muy cerca de vosotros. Gracias por ayudar a detener esta sinrazón. Estamos con vosotros", ha alentado Carmena.







Rafael Cobo, abogado y miembro de la Brigada Tuitera, ha inaugurado el acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Madrid. Precisamente, Cobo ha hecho referencia a este "lugar simbólico" porque, ha asegurado, les daba "morbo" estar en la antigua casa del exalcalde de la ciudad Alberto Ruiz Gallardón".



Tras un vídeo en el que se recogía la trayectoria de este movimiento creado hace tres años para hacer frente a la ley de tasas, entre otras materias, varios abogados han debatido en una mesa redonda sobre el estado actual de la Justicia en España.



La abogada y profesora de Derecho Civil, Verónica del Carpio, ha puesto énfasis en la "esquizofrenia jurídica del PP" por implantar la ley de tasas de Gallardón, intentar modificarla y después vetar su abolición.

Sin Justicia no hay democracia

Ángel López, abogado y miembro de la Brigada Tuitera, considera que la solución a esta situación la tiene el propio partido del Gobierno, ya que en su día, Gallardón hizo un alegato expreso en el Congreso de los Diputados en el que denunciaba la dependencia judicial antes de ocupar la cartera de Justicia. "Si no tenemos Justicia, no tenemos democracia, por lo que tampoco tenemos un Estado de derecho", sostiene López.



"Hay una falta de voluntad de estrategia para tener claro cuál es el concepto de Justicia. Y si tienes un buen concepto, tendrás un buen sistema de comunicación telemática", ha comentado el letrado Alfredo Herranz.



Ana Garnelo, abogada de turno de oficio, ha denunciado la situación laboral que sufren lo profesionales en este ámbito. "Hemos asumido que del turno de oficio no se puede vivir y eso significa que no puedes vivir de tu trabajo. Ya está bien, hay que reivindicarnos".



Asimismo, la letrada cree que para realizar cualquier reforma se tiene que partir del criterio de los profesionales. "Me molesta que se hable de Justicia gratuita para tapar los ataques al derecho, como la implantación de las tasas de judiciales", ha zanjado Garnelo en el acto que además ha contado con la presencia de sindicatos y asociaciones judiciales.

Varios representantes de partidos políticos han enviado un saludo y han agradecido la lucha de este movimiento, como la presidenta de la Comisión de Justicia y número dos del PSOE por Madrid, Margarita Robles: "Tenemos mucho que hacer. Nos quedan asignaturas pendientes y sobre todo, debemos de acercar este servicio público a la ciudadanía".



Jaume Moya, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, ha resaltado el compromiso con la Justicia pública, independiente, eficaz y universal. "Estamos todos en el miso barco", ha añadido.



La vicepresidenta de la subcomisión de DDHH del Parlamento Europapeo por UPyD, Beatriz Becerra, ha ofrecido un par de ideas para cambiar la situación del poder judicial: "Hay quien cree que la Justicia se consigue eligiendo los cargos a dedo, pero yo creo que la independencia se consigue con la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y el fácil acceso del acceso a la Justicia".



José Muelas, abogado y general de la Brigada Tuitera ha finalizado el acto con un alegato en el que ha animado juristas y ciudadanos a cabalgar en la misma línea. "Gallardón se fue, pero nosotros seguimos aquí, intentando borrar su legado. Y lo conseguiremos".