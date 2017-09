El Gobierno de Susana Díaz, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha remitido una queja formal de oficio al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), órgano de extracción parlamentaria que vela por que los programas de televisión y radio respeten los derechos ciudadanos, respecto al episodio machista que se emitió el viernes 8 de septiembre en el programa de Juan y Medio, La tarde aquí y ahora, de Canal Sur Televisión. El presentador usó unas tijeras para cortar trozos de la falda de su compañera de plató, Eva Ruiz, mientras ésta trataba de zafarse y le pedía reiteradamente que parara.

El IAM considera que esta “broma desafortunada”, como la ha calificado el Ejecutivo autonómico, puede haber vulnerado la Ley andaluza de Igualdad, tanto los derechos de la copresentadora víctima de la broma, como los de los espectadores del programa. El suceso se ha convertido en un nuevo frente político, puesto que la oposición ha recordado a la Junta que la RTVA, como empresa pública, se rige por un plan de igualdad que obliga a preservar un trato equitativo entre hombres y mujeres.

No es la única queja que ha recibido el Consejo Audiovisual sobre el polémico vídeo de Juan y Medio. La Oficina de la Audiencia tiene, de momento, cinco denuncias sobre lo sucedido -tres de particulares, una del IAM y otra de Izquierda Unida-, todas señalando el contenido machista del mismo. El pleno del Consejo se reúne este miércoles con carácter ordinario para iniciar la apertura de expediente, análisis de lo ocurrido y consulta a las partes implicadas: la dirección de Canal Sur, la productora del programa (propiedad del presentador), así como al propio Juan y Medio y a Eva Ruiz. Todos ellos ya han pedido disculpas por el suceso. Es más, la propia afectada fue la primera en dar explicaciones en su cuenta de Facebook nada más desatarse la polémica, asegurando que se negaba a dejarse retratar como una víctima del machismo.

El procedimiento que va a abrir ahora el Audiovisual culmina con la resolución del expediente, que puede implicar desde el archivo de la queja, hasta la amonestación escrita contra el programa de Canal Sur o posibles sanciones económicas, reguladas en la Ley de Igualdad, y que oscilan entre los 6.000 y los 120.000 euros, según cómo se valore la gravedad de lo ocurrido.

La polémica broma de Juan y Medio también será debatida en el Parlamento andaluz, después de que el grupo de IU haya registrado una pregunta oral en comisión parlamentaria con la que quiere saber “qué piensa la dirección de la RTVA del episodio machista”, y si va a “tomar alguna medida al respecto”. La coalición de izquierdas también ha elevado una queja al Audiovisual, aludiendo a las “bochornosas imágenes protagonizadas por los presentadores” del programa Juan y Medio. “Es absolutamente indignante que se reproduzcan imágenes explícitamente machistas en la televisión pública andaluza, máxime cuando la RTVA incluye, entre sus planes de igualdad, una política que debe integrar la igualdad de trato entre hombres y mujeres”, argumenta IU en su pregunta.

La Junta de Andalucía ha calificado el episodio del programa de Juan y Medio de “broma muy desafortunada, que no tiene cabida en una televisión pública”. Tanto Canal Sur como la productora Indaloymedia S.A ofrecieron explicaciones y disculpas después de que el vídeo fuera difundido en las redes sociales por la líder de Podemos, Teresa Rodríguez: “¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas?”, escribió. En efecto, el episodio entre Juan y Medio y Eva Ruiz se emitió en horario infantil.

La polémica se desató en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Finalmente, los responsables explicaron que se trataba de una broma pactada de antemano por ambos presentadores, y en el programa de este lunes pidieron disculpas: “El otro día Eva y yo tuvimos un juego que ha molestado a algunas personas, hemos pedido disculpas y las reiteramos. Recuerden, por si alguna vez se me olvida a mí, que nada de lo que hacemos aquí tiene intención de molestar. ¿Ustedes se divierten? ¿Y en casa? Pues de eso se trata”, dijo Juan y Medio, en directo, dirigiéndose al público del plató. Y remachó: “Si alguna vez esto se produce es, de verdad, por ignorancia o porque no apreciamos bien ciertos parámetros, pero jamás hacemos de menos a nadie, ni de más, a no ser de que se trate de alguien excelso o extraordinario”. El programa La tarde aquí y ahora es líder de audiencia en Andalucía dentro de su franja horaria, como recordó el propio presentador el lunes tras disculparse. Su cuota de audiencia está cinco puntos por encima de la media de Canal Sur Televisión, que ronda el 8% de media.