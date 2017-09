El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no revocará, al menos de momento, la declaración de utilidad pública de la asociación ultracatólica HazteOir, tal y como le exige toda la oposición a raíz de la polémica campaña del autobús homófobo.

Zoido ha asegurado este martes que no puede hacer nada hasta que se resuelva el procedimiento penal abierto contra la asociación. "No comparto la campaña de esta asociación porto tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de derecho. Una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nos debemos", ha asegurado ante la Comisión de Interior.

Ha recalcado que "cuando llegue el momento" actuarán "con rapidez y con absoluta diligencia" e incoarán el expediente correspondiente que fija la ley, tras lo que ha recordado que desde 2008 se han revocado 86 declaraciones de utilidad pública.

Sin entrar en si HazteOir ha incumplido alguno de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión de utilidad pública a una organización, Zoido ha insistido en que "tendrán que ser los tribunales" los que digan si los eslóganes transfóbicos del autobús de la campaña de la asociación constituyen delitos de odio.

Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) ha valorado la "postura personal" del ministro al no compartir los criterios de HazteOir, pero ha lamentado su "tibieza" al esgrimir hoy "artefactos legales" que impiden a Interior retirar dicha declaración.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ha retirado esa condición a organizaciones como la Federación de Planificación Familiar, dedicada a hacer campañas de prevención del sida o de embarazos no deseados, lo que, a su juicio, responde a un "peligrosísimo trasfondo y utilización ideológica de esa calificación".

Una "intención política" a la que también se ha referido la socialista Ángeles Álvarez, que considera que HazteOir no cumple con los requisitos para ostentar una categoría que le otorga no sólo beneficios fiscales sino también políticos.

El portavoz del PNV Mikel Legarda tampoco se ha mostrado de acuerdo con tener que esperar a la resolución penal para iniciar la revocación y ha opinado que HazteOir no cumple los requisitos y por ello la administración no puede ponerla "en una situación favorecedora para la promoción de sus intereses".

Desde el grupo popular, Marimar Blanco ha asumido los argumentos del ministro y ha recordado que el PP ya calificó la campaña de la asociación de "verdadero disparate" porque respetan y defienden los derechos de las personas LGTBI, lo que hacen "sin complejos y sin dobles varas de medir". Blanco ha dicho que los partidos no pueden "robar" el papel de la justicia, como hizo, ha considerado, el "tramabús" de Podemos.

Tras esta comparecencia, el presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha señalado en un comunicado que el Gobierno "no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas".