“Luis el Cabrón” sí era Bárcenas, según la gestora de empresas de de Gürtel

MADRD-. "Yo estaba en una reunión en la que se habló de Luis el Cabrón, y se referían a Luis Bárcenas, hablaban de temas del partido, de que le daban el trabajo a empresas de la competencia”. La gestora de empresas de la red de Gürtel, Isabel Jordán, ha dado otra vuelta de tuerca en el juicio al desmentir que el famoso alias correspondiera al empresario Luis Delso, expresidente de Isolux y, en su lugar, señalar al extesorero del Partido Popular.



El alias “Luis el cabrón” aparece en la contabilidad B de la trama como el perceptor de 72.000 euros. De confirmarse, el extesorero del PP sería condenado por cohecho. Por el contrario, el líder de la trama, Francisco Correa, y su directivo Álvaro Pérez, el Bigotes, han declarado previamente que se trataría de Luis Delso, quien en esta versión habría prestado ese dinero a Pérez porque atravesaba por problemas económicos.







La acusada Isabel Jordán, directiva de varias compañías de Gürtel, ha revelado que Bárcenas se ganó el apelativo de “el cabrón” porque empezó a contratar con la competencia. Delso ha sido citado como testigo para aclarar esta incógnita.



Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel, ha intentado reducir su responsabilidad como gestora de diversas empresas de la trama Gürtel, para definir su función como labor técnica, comercial y de organización de las empresas de la que era “administradora formal”, como Easy Concept. Todo lo consultaban con Pablo Crespo, número dos de la trama: “estaba informado absolutamente de todo”.



Correa señaló en su declaración previa ante el tribunal que Jordán era “responsable, con mando en plaza” de la empresa con la que trabajaban en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que no estaba bajo el control de Crespo.

Imagen tomada de un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, de Isabel Jordán, gestora de varias empresas de la trama Gürtel y considerada colaboradora estrecha de su cabecilla, Francisco Correa. EFE/Fernando Alvarado

Isabel Jordán ha confirmado, a preguntas de la Fiscalía, el método que utilizaban los políticos del PP amigos de la trama para eludir los concursos públicos y que recibían comisiones a cambio de estas adjudicaciones a dedo: se fraccionaban los contratos.

Fraccionar contratos era "el pan nuestro de cada día"

"Quien divide y fracciona las facturas es la propia Comunidad de Madrid", ha resaltado Jordán, hasta el punto que en algún acto llegó dividirlo en 15 facturas diferentes. Era "el pan nuestro de cada día".

Los políticos estaban "en la foto" con Esperanza Aguirre, pero luego "no querían pagar" por la organización de los actos

Luego tenían dificultades al cobrar por los actos que la trama organizaba con la presencia de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid: o el político no quería firmar, o el funcionario de la consejería de turno había sido trasladado…Eso sí, “estaban en la foto, pero no querían pagar”.



Jordán ha negado los pagos de decenas de miles de euros al exconsejero madrileño Alberto López Viejo que aparecen en la "caja especial" de la red anotadas como entregados por ella.



También ha rechazado que el capítulo de “Varios” que aparece en la facturación sea para López Viejo. Este epígrafe está destinado, en su versión, para abordar gastos extraordinarios de los actos. El concepto "Varios" coincide con el 10% de la factura, según la Fiscalía.



"Ningún político de los que están aquí sentados me ha pedido dinero ni yo he entregado nada", ha dicho Jordán aunque ha reconocido que las siglas “ALV” corresponden a Alberto López Viejo.



En la documentación incautada aparecen entregas de dinero a “ALV” con las palabras “ISABEL ENTREGA” y que oscilan entre 6.000 a 25.000 euros. "'Isabel entrega' debería tener un interrogante: '¿Isabel entrega?'", ha afirmado mientras negaba haber entregado dinero al delfín de Aguirre.



Ella no llevó dinero, ha dicho, a ningún político sino que el metálico lo entregaba en la sede de las empresas de Gürtel de la calle Serrano, 40, en Madrid, por orden de Pablo Crespo, número dos de la trama.



Y jamás oyó hablar de paraísos fiscales, hasta que leyó un artículo en la revista Interviu.