Monedero niega las acusaciones de amenazas que denunció Yllanes

MADRID.- El exdirigente y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado haber amenazado este jueves al diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes, a quien asegura tener "cariño", y ha achacado a un "malentendido" el supuesto desencuentro producido en el Congreso.







Yllanes, que es juez en excedencia y próximo a las tesis del 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón, en un mensaje a través de su canal de Telegram que luego recogió en su perfil de Facebook ha asegurado que Monedero le ha advertido "que hasta febrero", cuando se celebrará la Asamblea Ciudadana de Podemos, podían discrepar, pero "cuando todo vuelva al orden" debería tener "ojito" con él, según el diputado balear.

​

En su mensaje en Telegram, el diputado califica de "repugnante" la actitud de Monedero que "no va a impedir que siga dando mi opinión sobre qué Podemos necesitamos". "No voy a permitir que nadie me intimide. Y por supuesto no dejaré de denunciarlo si así ocurre", añade en Facebook el ex juez.

Según Yllanes, Monedero le dijo que"cuando todo vuelva al orden" tras la Asamblea Ciudadana de Podemos, debería tener "ojito" con él

Después, también a través de su perfil de Facebook, Monedero ha ofrecido una versión distinta de lo que él califica como un desencuentro. El politólogo ha explicado que, mientras visitaba hoy el Congreso acompañando a otros diputados, ha pasado por el comedor del Parlamento para saludar a compañeros de Podemos como el diputado balear Yllanes, con el que ha conversado, según su relato. "Les tengo cariño y creo que los debates internos no deben quebrar la amistad", asegura.

​

"Le he dicho a Juan Pedro, junto a los demás compañeros, que creo que ahora, por el proceso interno, toca debatir, plantear todas las diferencias que sean necesarias, argumentar en todas las direcciones posibles y también que, pese al debate que mantengamos, que creo muy importante que después del proceso de Vistalegre volvamos a trabajar todos juntos", relata Monedero, que asegura que se ha despedido afectuosamente de Yllanes: "Cuando han abandonado el comedor, nos hemos vuelto a saludar con el mismo cariño".

El cofundador de Podemos niega que haya habido un encontronado con el diputado balear: "Estoy convencido de que ha sido un malentendido"

"Luego he visto, por una nota de Juan Pedro, que nos hemos desencontrado. Lástima no haberlo podido discutir allí mismo. Estoy convencido de que lo hubiéramos aclarado. Así se lo he comunicado. Como debe ser entre compañeros. Estoy convencido de que ha sido un malentendido", ha añadido Monedero, negando cualquier tipo de encontronazo.



Con el mismo tono conciliador, ha negado que sea su "convicción" que los integrante de Podemos salgan del denominado Vistalegre II "heridos, peleados y rotos". "Es mucho más lo que compartimos que lo que nos separa", ha afirmado apelando a la "fraternidad" que dice sentir por "cada uno" de sus compañeros de partido, incluido Juan Pedro Yllanes.