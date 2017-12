El oculto papel de Antonio Hernando en la teoría de los hackers rusos

La teoría que narra que un ejército de hackers rusos y venezolanos ha atacado la esfera pública española, provocando el auge del independentismo y la pérdida de relevancia de la élite política y mediática estatal entre los catalanes, ya es un tema más en la agenda política española y de cara a la cita electoral del 21-D. Dichas élites, lejos de proponer vías de consenso para recuperar el discurso, han apostado por soluciones liberticidas como crear comités de control político para medios de comunicación que censuren las fake news, dificultar a los ciudadanos el acceso a medios que se consideren "propagandísticos" o impedir el anonimato en redes sociales.

Aunque ya han provocado la queja de organizaciones que velan por la libertad de prensa, pocas de esas iniciativas son firmes. Son tan solo ideas lanzadas por el Gobierno mientras el fantasma ruso se implanta en el imaginario colectivo y se aprovecha la unidad de España como la coartada perfecta para impulsar esta nueva vuelta de tuerca a la ley mordaza. Este jueves, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría comparecerá en la comisión de Secretos Oficiales para informar sobre los datos de la supuesta injerencia que maneja el Ejecutivo. Será a puerta cerrada y los asistentes no podrán transmitir lo que se trate dentro.

El hecho de que aquellos que pretenden ser el escudo de la democracia contra las fake news oculten la información que prueba la presunta amenaza es una de las particularidades de esta teoría de la conspiración, que tiene dos patas. Una es mediática, con las publicaciones de El País basadas en informes secretos que la cabecera de Prisa no permite consultar. La otra pata es política, y no es precisamente el PP el que más ha allanado el camino para que el Gobierno pueda profundizar en el recorte de libertades en Internet. Ha sido un diputado de la oposición, el socialista Antonio Hernando, el encargado de agitar el avispero ruso.

El ex portavoz del PSOE, que no tuvo de reparos en pasar de la defensa del "no es no: ni apoyo, ni abstención al PP" a razonar sobre por qué Mariano Rajoy debía permanecer en la Moncloa, no dimitió tras acometer tal viraje argumental, sino que optó por conservar el acta de diputado y pasar a segunda fila del grupo socialista en el Congreso. Desde esta posición Hernando está siendo clave para que las informaciones de El País trasciendan al ámbito parlamentario.

La comisión de "Seguridad Nacional"

Hernando es el actual portavoz del PSOE en la comisión de Seguridad Nacional, creada a toda velocidad para la tradicional flema burocrática del Congreso. Su objetivo es dar voz a los expertos que puedan informar a los diputados sobre esa supuesta injerencia rusa. El socialista decidió convocar a Mira Milosevich-Juaristi, investigadora del Instituto Elcano y miembro del patronato de FAES.



Mira Milosevich-Juaristi, investigadora del Real Instituto Elcano y patrona de FAES, en la comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados.

En su comparecencia, esta experta defendió que "Rusia está en una guerra informativa con España" aunque reconoció se trata de una mera "hipótesis", una "deducción" basada en "indicios". "No existen pruebas materiales ni huellas informáticas de que fuera ordenada por el presidente Vladimir Putin o por miembros de su gabinete", confirmó ante las preguntas de los diputados, que pese a ello se mostraban de acuerdo en la necesidad de actuar: "Tenemos que tomar medidas y que los malos no puedan generar problemas a la gente normal", afirmó el portavoz de Ciudadanos.



Hernando convocó a la experta que afirmó sin pruebas que "Rusia está en guerra informativa con España"

Milosevich-Juaristi, al igual que El País, cimentan la teoría en la existencia de bots que comparten los comentarios de Julian Assange, Edward Snowden o los medios públicos rusos. Una prueba calificada como demasiado endeble por todos los expertos consultados por este medio, ya que el uso de este tipo de software está tremendamente extendido en las redes sociales y no tiene por qué significar una campaña particular. Sin ir más lejos, El País tiene un 25% de seguidores falsos, el PP un 32% y el PSOE un 45%. Assange y Snowden, un 8% y un 14% respectivamente, según la misma herramienta de análisis. Este medio, un 22%.

La situación provocó una airada queja del embajador ruso, que negó en una carta al Congreso la veracidad de los documentos oficiales de Moscú que expuso Milosevich-Juaristi en la comisión. Una comisión en la que, la misma semana de su comparecencia, el jefe del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, negó que se hubiera detectado ningún ciberataque del Gobierno ruso ni de ningún otro Estado durante la crisis de Catalunya.

Además de convocar a Milosevich-Juaristi, Hernando presentó también una PNL en la que insta al Gobierno a aumentar el apoyo a la East Stratcom Task Force, la unidad de la UE que analiza los medios rusos en busca de desinformación. Uno de sus responsables comparecerá este jueves en la comisión de Seguridad Nacional, aunque cabe destacar que esta unidad tampoco ha detectado ninguna señal de la campaña de injerencia rusa en España, casi tres meses después de que El País alertara de ella. De hecho, el último registro de la cobertura de medios rusos sobre Catalunya es del 7 de octubre, cuando toda la prensa internacional transmitía la resaca del referéndum del 1-O.

Datos de la unidad de la UE que analiza la propaganda rusa. Entre los temas detectados en el último mes no se encuentra España ni Catalunya.

El afán de Hernando por impulsar este asunto no es compartido por la dirección del Grupo Socialista que, si bien quiere pedir explicaciones al Ejecutivo por esta teoría, la portavoz parlamentaria Margarita Robles, ha dicho ya que no quiere entrar en ninguna polémica, ni con Rusia ni con ningún otro país, informa Manuel Sánchez.

Por ello, Robles decidió pedir explicaciones al Ejecutivo en la Comisión de Secretos Oficiales, que se celebra este jueves, sin concretar de dónde vienen los hipotéticos ataques. "Queremos primero saber qué información tiene de verdad el Ejecutivo y, a partir de ahí, ya veremos qué actuaciones vamos a emprender. Es un tema delicado", afirmó una portavoz cercana a la dirección del Grupo Socialista.

No obstante, la dirección del Grupo asegura que no tenía conocimiento de algunas iniciativas que había tomado Hernando en la Comisión de Seguridad Nacional.



De postre, más acusaciones sobre la financiación de Podemos

Durante su comparecencia, Milosevich-Juaristi defendió que "Podemos puede estar recibiendo financiación del Kremlin" aunque, en lo que parece una marca de la casa, volvió a reconocer que "será difícil obtener pruebas de ello". La patrona de FAES usó como única base para esta aseveración un artículo de The Economist de 2015 que analiza los nuevos partidos europeos para calificarlos en función de su posición ante Vladimir Putin. A Podemos se le encuadra como "neutral", sin entrar en ningún momento en su financiación.

En conversación con este medio, el socialista Antonio Hernando ha rechazado comentar los detalles de su trabajo en la comisión. No obstante, ha querido recalcar que desconocía que Milosevich-Juaristi formaba parte del patronato de FAES o que realizaba tales aseveraciones sobre la financiación de Podemos en su informe sobre la injerencia rusa en España.