Pablo Iglesias denuncia que la polémica de Espinar es un ataque contra él para debilitar su liderazgo

MADRID.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado este jueves que la polémica que afecta al portavoz de su formación en el Senado, Ramón Espinar, por la compraventa de un piso protegido en 2010, en realidad es un ataque contra él por parte de los "grupos de poder", que buscan "debilitar" su liderazgo e influir en el debate interno abierto en su formación tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel estatal, para que "ganen unos y no otros".



En declaraciones a los medios en el Congreso y, posteriormente, a La Sexta, Iglesias ha dado a entender de esta forma que esos "grupos de poder" están maniobrando para que en el proceso interno abierto en Madrid para renovar la dirección autonómica se imponga el proyecto liderado por la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre frente al que encabeza Ramón Espinar.







"Creo que hay un debate de ideas en Podemos, creo que todas esas ideas son legítimas, y que hay intereses de grupos de poder que se posicionan en función de qué ideas y sectores en Podemos les convienen más", ha afirmado, tras señalar que, aunque él no ha pedido el voto para ninguna de las candidaturas, "muchos han decidido ya que Ramón Espinar" es su candidato.



"Evidentemente hay grupos de poder que tienen un interés en que determinadas facciones ganen dentro de Podemos, claro que sí, que hay grupos de poder que tienen interés en que ganen unos y no otros, y ahora atacan a Ramón porque han decidido que es mi candidato", ha ahondado.

"Claro intento de injerencia"

Así, ha afirmado que la polémica en torno a Espinar "es un claro intento de injerencia" en las primarias de Madrid, que suponen la antesala del debate a nivel estatal que Podemos abordará a principios del año que viene para renovar el modelo de partido de "máquina de guerra electoral" que fijaron en la Asamblea de Vistalegre hace dos años.



"Si esa información la sacan ahora es para decirle a los inscritos cómo tienen que votar", ha reafirmado, tras defender a ultranza a su portavoz en el Senado y también diputado autonómico y su modo de actuar en 2010 en la compraventa de la polémica vivienda protegida. "Creo que no sólo ha dado explicaciones sobradamente, sino que ha actuado éticamente y que le atacan porque le identifican como mi candidato", ha enfatizado.

Iglesias Avisa de que si la información sobre Espinar salió de Podemos, "esa gente tendría que estar fuera inmediatamente", aunque no concibe que haya sido así

Preguntado sobre si cree que dicha información podría haber salido de Podemos, Iglesias ha afirmado, tajante, que no puede "concebir" que alguien de su formación haya sido capaz "de construir esto para hacer daño a Ramón Espinar". No obstante, ha avisado de que "si eso hubiera ocurrido, esa gente tendría que estar fuera inmediatamente". "No creo que nadie en Podemos fuera capaz de hacer una cosa así", ha apostillado.



Iglesias también ha negado que esta polémica vaya a perjudicar a Podemos, como ha afirmado el portavoz de su formación en la Asamblea de Madrid y miembro de la candidatura de Rita Maestre en el proceso interno madrileño. "Creo que las explicaciones de Ramón fueron claras y que de nuevo demuestran que nosotros somos distintos. Estoy convencido de que una vez más Podemos sale reforzado", ha apostillado.



Además, Iglesias, ha acusado al ex coordinador federal de IU, Cayo Lara, de "miseria moral" por sus críticas contra Espinar. En declaraciones a La Sexta, el líder de Podemos ha achacado las palabras de Lara al "rencor", después de que las tesis del ex coordinador federal de IU resultasen derrotadas por las de Alberto Garzón, que apostó por la confluencia en Unidos Podemos.



Lara, que está fuera de la vida política, valoró este miércoles el caso de Espinar sentenciando en Twitter que "especular es especular". "Y hacerlo con una vivienda protegida es especular, lo diga Agamenón o su porquero. Punto", escribió citando a Antonio Machado en Juan de Mairena. Iglesias le ha contestado visiblemente irritado y le ha dicho que "cuando uno deja la política tiene que procurar hacerlo con elegancia". Y ha añadido que, como Lara "ya no está", él prefiere dejarle "puente de plata" y no "hacer ninguna valoración sobre los rencores o la miseria moral de nadie".