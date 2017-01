Patxi López presenta su candidatura para las primarias del PSOE

MADRID.- Saltó la sorpresa en Ferraz. Apenas tres horas después de finalizar el Comité Federal del PSOE, que fijaba el calendario de primarias y la fecha del Congreso del partido para mediados de julio, el exlehendakari Patxi López convocó para este mismo domingo una conferencia de prensa para anunciar que presentará su candidatura para liderar el PSOE.



Poco antes, Susana Díaz, la eterna candidata a liderar el partido, seguía instalada en que ella estará donde le pidan los compañeros, pero fuentes cercanas a la presidenta andaluza ya empezaron a advertir de que no le va a asustar competir si así finalmente lo decide.



Patxi López ha estado como en un segundo plano en este proceso, pero no ha parado de moverse de forma muy discreta, aprovechando su prestigio en el partido y su trabajo en la Ejecutiva federal. Siempre se mantuvo fiel a los planteamientos de Pedro Sánchez, por lo que no es difícil deducir que contará con las federaciones que se mantuvieron también firmes en el golpe orgánico contra el ex secretario general del 1 de octubre.



También tiene asegurado el apoyo del PSC, la segunda federación más grande del PSOE con 18.000 afiliados y claramente más próxima a las tesis del lehendakari. A esto hay que unir a otros dirigentes cercanos al anterior secretario general que también le han mostrado su apoyo en estas semanas, y que tienen cierto poder territorial en zonas consideradas de influencia de Susana Díaz.





Pero, además, Patxi López cuenta con un perfil de izquierda que ahora está más cercano a las bases del partido, pese al nulo caso que la Gestora del PSOE hizo a las cientos de agrupaciones socialistas que se mantenía en el “no es no”. Al igual que posiblemente sumará los apoyos del desprecio que se hizo a la recogida de firmas. Todo ello le puede suponer un candidato muy difícil de ganar.



El proceso ha sido discreto, pero ya está muy preparado. López tiene ya equipo, proyecto y hasta estructura mediática para impulsar su candidatura, además de un carisma y un alto respeto en el partido. Nadie duda de que es un candidato más que potente y, además, fuentes cercanas al líder vasco aseguran que está muy animado en los últimos días con sus posibilidades.



Díaz, de momento, parece que se va de gira por algunas agrupaciones socialistas, pero se niega a anunciar cuándo despejará la eterna duda que lleva tres años alimentando de si alguna vez será secretaria general del PSOE. Eso sí, insiste en que está convencida de que habrá más de una candidatura, sin decir que sea la suya.



Con esta decisión a tres meses del inicio de las primarias, queda un largo proceso que vuelve a poner al PSOE en el punto de mira. No obstante, que un dirigente del peso político de Patxi López haya dado este paso despeja muchas dudas de posibles aventuras, terceras vías o nuevas ocurrencias de aquí a mayo.