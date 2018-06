La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá "de manera inmediata" a todos los presidentes autonómicos para empezar hablar de un tema tan importante como la financiación autonómica.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Calvo ha recalcado que se trata, sin duda, de un asunto esencial y tiene que haber una respuesta que va a venir de la mano de la conciencia que tiene el Gobierno de Sánchez de que las comunidades autónomas tienen en sus manos lo que más afecta a la ciudadanía, como son los servicios públicos fundamentales.

Ha recalcado que todo esto va a tener respuestas "razonables" y lo más rápido en el tiempo que se pueda, al tiempo que ha defendido el respaldo que necesita un territorio tan importante como Andalucía.

Respecto al hecho de que el PP haya pedido la celebración en este mes del Debate sobre el Estado de la Nación, ha indicado que se trata del principal partido de la oposición y tiene que hacer su trabajo. Carmen Calvo ha señalado, en referencia a las manifestaciones del PP y de Podemos en los últimos días, que son los primeros momentos, donde cada cual tiene que tomar sus posiciones, pero lo importante luego es lo que seamos capaces de abrochar, en las cámaras y fuera de ellas.

Para Calvo, lo que sí está claro es que "la puesta en marcha del mecanismo constitucional que se ha puesto para este gobierno legal y legítimo tenía dos mensajes": este país no se merece un gobierno que no sea impecable desde el punto de vista de la corrupción, independientemente de su color, y no podemos decir que se va mejor económicamente sin que ello repercuta en la gente.

Ha agregado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene las capacidades más que necesarias para afrontar problemas y, aunque la legislatura no es completa, el único objetivo es gobernar y trabajar, y en su momento el presidente tomará la decisión sobre la convocatoria de las elecciones generales.