Portazo de cuatro diputados valencianos de  C's: "Rivera es el hijo político de Rajoy"

Cuatro diputados de Ciudadanos en las cortes valencianas han abandonado el partido tras denunciar la deriva política de la formación así como tratos vejatorios y amenazas de compañeros y superiores. "Es un día triste, pero dejamos el partido por coherencia, dignidad y lealtad hacia quienes nos votaron", declaraban en rueda de prensa Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo.

Alexis Marí, el exportavoz portavoz de Ciudadanos en el Parlamento valenciano, ha añadido que en Ciudadanos se pasó "del no es no, al quizá podría ser sí, al sí es sí y finalmente al 'no lo dudes Mariano'", en referencia al pacto de gobierno de entre la formación de Albert Rivera y el Partido Popular.

Entre los motivos para abandonar el partido, los cuatro diputados han resaltado el "maltrato" que han sufrido los valencianos en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados gracias al apoyo de Ciudadanos en un "ejercicio de trilerismo político".

Además, han acusado a la formación naranja de dar "bandazos" en las políticas del partido para terminar siendo "la muleta del PP". Respecto a Rivera, Alexis Marí ha querido apuntar que no hay ningún tipo de similitud entre él y Macron, para acusarlo finalmente de ser "el hijo político de Rajoy" y de acoger en el seno del partido a "lo peor de la derecha y las políticas de amiguismo".

Pese al anuncio de abandono, los cuatro diputados han querido especificar que no tienen ninguna intención de abandonar su acta de diputados argumentando que seguirán "defendiendo los mismos principios liberales y socialdemócratas del partido".

Ante la noticia, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez, y el portavoz de la formación en la Comunidad Valenciana, Fernando Giner, han exigido a los cuatro diputados que entreguen su acta, calificandoles de "tránsfugas".

"Es triste escuchar ciertos comentarios por parte de quienes han sido nuestros compañeros durante los dos últimos años. Lamento su marcha, pero aquí estamos quienes pensamos que es más rentable sumar, en lugar de la pataleta o el berrinche", ha declarado Mari Carmen Sánchez.