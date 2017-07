Diputados de Junts pel Sí y la CUP han presentado esta mañana ante el resto de diputados del Parlament de Catalunya los detalles de la ley que regulará el referéndum por la independencia que se celebrará el 1 de octubre, un documento que "no es intocable" y que es "una ley de mínimos". Según el diputado de la CUP Benet Salellas, la ley "no hace ninguna propuesta extraordinaria y lo que hace es encauzar el derecho a voto".

El objeto de la ley es triple. En primer lugar realizar un referéndum vinculante, pero también establecer las consecuencias del referéndum y crear un organismo ad hoc. Este organismo será la Sindicatura Electoral, que certificará el proceso votación electrónico y las papeletas. También validará el censo elaborado por el Govern de la Generalitat.

El referéndum será vinculante y, sobre las consecuencias del resultado, se ha pronunciado la diputada de la CUP Gabriela Serra: "Si el resultado es 'no', el presidente deberá convocar elecciones autonómicas. Si el resultado es 'sí', se 'deberá proclamar la República Catalana ".

Malestar por el cese de Baiget

Antes del acto de presentación de la ley del referéndum, Santi Vila, hasta hoy conseller de Cultura, ha tomado posesión como nuevo conseller de Empresa y Conocimiento en sustitución de Jordi Baiget, cesado ayer de manera fulminante por haber cuestionado públicamente la celebración del referéndum.

El president Carles Puigdemont ha declarado que el cese "no ha sido una decisión fácil" y que "hoy no es un día de alegría ni de felicidad". Por su parte, Vila ha justificado la decisión de Puigdemont en destituir Baiget. Ha asegurado que "no es un castigo" pero "de forma justa o injusta el presidente retira o confirma la confianza". El presidente de la Generalitat comparecerá, a petición propia, en el pleno del Parlamento de la próxima semana para explicar el cese de Baiget.



(Seguirá ampliación)