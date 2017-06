El PSOE se contradice y no apoyará la despenalización de la eutanasia

El PSOE no apoyará en el Congreso de los Diputados la despenalización de la eutanasia. Será la segunda vez que dé la espalda a la propuesta de Unidos Podemos de regulación del derecho a una muerte digna y llevará la contraria, por tanto, a la decisión del reciente Congreso de los socialistas, que devolvió el liderazgo a Sánchez y, entre otras cosas, aprobó el apoyo del partido a la despenalización de la eutanasia.

Así lo ha anunciado Alberto Garzón, portavoz adjunto de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, que ha explicado que Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, le había hecho llegar que su grupo no apoyará la enmienda promovida por Unidos Podemos para modificar el Código Penal.

"Hay mucha gente en nuestro país que no puede esperar a los tiempos políticos del PSOE, en este caso, ni de otros partidos, naturalmente”, dice Garzón

Garzón ha explicado que Robles ha aludido a los "los tiempos y los plazos" para no apoyar este jueves la regulación de la muerte digna "Esperemos que no se deba a una cuestión de protagonismo", ha asegurado Garzón a los medios antes de la reunión de la Junta de Portavoces. Posteriormente, en un comunicado de prensa, Garzón ha señalado que se trata de una “oportunidad desaprovechada”. “Hay mucha gente en nuestro país que no puede esperar a los tiempos políticos del PSOE, en este caso, ni de otros partidos, naturalmente”, ha señalado.

Unidos Podemos aprovechó el debate de la "proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida" presentada por Ciudadanos para introducir una enmienda a la totalidad a esta ley que recoge su proyecto de ley anterior y que despenalizara la eutanasia.

La propuesta de Unidos Podemos, que fue adelantada en exclusiva por Público, pide despenalizar la eutanasia y el suicidio médico asistido y recoge demandas ciudadanas como "la asistencia a domicilio en cuidados paliativos se garantice 365 días al año y fines de semana" e introduce un cambio Ley de Autonomía del Paciente para dotar de más autonomía a los menores.

Así, esta nueva propuesta plantea unas "bases generales de derechos en el ámbito de los cuidados paliativos, introduciendo la sedación paliativa en estos derechos con las indicaciones clínicas pertinentes" y establece los "requisitos necesarios para que se garantice una cobertura universal de los cuidados paliativos, atendiendo demandas de la sociedad civil en este ámbito como la de garantizar la asistencia en el domicilio los 365 días y las 24 horas".