Sigue la purga de 'sanchistas': Óscar López relevado como portavoz de Educación en el Senado

MADRID.- El exportavoz del PSOE en el Senado Óscar López, afín a Pedro Sánchez, ha sido relevado de la portavocía de Educación en esa Cámara, dentro de la reorganización de grupos parlamentarios que acordó anoche la Gestora que dirige el partido desde la dimisión de Sánchez.



López, amigo personal de Sánchez, ha sido la última víctima de la purga que está llevando a cabo la Gestora socialista con la intención de acabar con cualquier posible influencia del ex secretario general en las Cortes, profundizando así en la división interna del partido.









Óscar López, miembro del PSOE de Castilla y León, ha sido sustituido por el andaluz Francisco Menacho, miembro de la dirección del grupo.



Secretario de Organización del PSOE cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dirigía el partido, López era considerado uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, igual que el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.



A diferencia de éste, López no continuó como portavoz en el Senado tras la dimisión de Sánchez, porque "no estaba en condiciones anímicas para afrontar una situación así", según explicó hace más de un mes el presidente de la gestora, Javier Fernández.



Además de Óscar López, la gestora apartó ayer de responsabilidades en el grupo parlamentario a las "sanchistas" Susana Sumelzo, Zaida Cantera, Sofía Hernanz, Rocío de Frutos, Adriana Lastra y María Luisa Carcedo y dejó fuera de la dirección de grupo a Meritxell Batet, cuyo puesto queda vacante hasta que se resuelvan las discrepancias del PSOE y el PSC.



Entre los parlamentarios damnificados, la asturiana Lastra ha acusado a la gestora de haber "penalizado su posición política", al relevarla de la portavocía de Administraciones Públicas, y ha apuntado que su suerte ha ido unida a la también asturiana Carcedo, que como ella permaneció en la ejecutiva de Sánchez hasta el final y ha sido apartada de la dirección del grupo del Senado.



"Javier Fernández siempre dice que en política lo que parece es, y lo que parece es que hay una especie de revancha contra diputados por defender un planteamiento político", ha denunciado Lastra en RNE, donde además ha advertido: "si alguien piensa que la vamos a cambiar por tener mayores o menores responsabilidades, no nos conocen en absoluto".



También la diputada por Orense e inspectora de Trabajo Rocío de Frutos se ha mostrado "indignada" y "triste" con su relevo como portavoz adjunta de Empleo, del que asegura, como el resto, que se ha enterado por la prensa.



De Frutos, que ha reivindicado su labor parlamentaria, ha avisado de que está "a la expectativa" de que su sustitución no suponga que "limiten su trabajo", ya que "si no, tendría que adoptar otras medidas casi por acoso laboral".



También apartada por la dirección interina de partido, la palentina María Luz Martínez Seijo, que al igual que De Frutos rompió la disciplina de grupo votando en contra de la investidura de Rajoy, ha acusado a la comisión que preside Javier Fernández de infligirles un "castigo" y de estarse "extralimitando" en sus funciones.



Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha defendido la actuación de la Gestora y dice que está "actuando con responsabilidad y mucha cabeza en un momento muy complicado".