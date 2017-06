El BOE de hoy recoge un único indulto (pdf), aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, a una mujer condenada por un delito de lesiones. Es el primer indulto concedido por el Gobierno tras la tradicional ronda de Semana Santa. En total, en lo que llevamos de año, se han aprobado 19.

La pasada Semana Santa, por primera vez, el Gobierno no concedió ningún indulto a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga, lo que creó indignación entre los defensores de esta tradición, que arrastra un privilegio concedido por el rey Carlos III a la cofradía, como se puede leer en decretos de indultos anteriores (este, por ejemplo, de 2015). Hasta el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, acudió a Málaga para calmar las aguas y argumentar que no habían podido dar el indulto solicitado porque se trataba de un caso de corrupción y la presión social era muy fuerte contra ese tipo de delitos.

Además, Catalá afirmó: “Nuestro compromiso con Málaga y con la cofradía es tramitar un expediente de indulto que sea viable en los próximos días, inmediatamente”, para que no se pierda “esa tradición tan importante y tan bonita del indulto”. En concreto, aseguró que cuando esté conformado el expediente de indulto “en la primera ocasión en la que el Consejo de Ministros vuelva a tener conocimiento por Justicia de expedientes de indultos ahí estará el que nos haya solicitado la cofradía”.

El indulto publicado hoy en el BOE es el primero que se concede tras esas palabras. La condena se firmó en Sevilla (no en Málaga) y el decreto que concede la medida de gracia no contiene la coletilla que afirma que ha sido solicitado por la Cofradía.

Además, no se anunció el viernes en Consejo de Ministros (los de Semana Santa son los únicos a los que se les da publicidad antes de su publicación en el BOE). Por lo que, excepto si han decidido ocultar este hecho en el BOE, este indulto no corresponde a una solicitud de El Rico. Así, en esta primera ocasión tras la Semana Santa, o el expediente no estaba listo para tratar el pasado viernes o Catalá ha roto su promesa.

