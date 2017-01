Sabanés tilda de "error de primera magnitud" que Cifuentes cambie el nivel de preaviso por contaminación

MADRID. -La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha tildado de "error de primera magnitud", además de una "sorpresa", que la Comunidad haya cambiado el nivel de preaviso de su borrador del protocolo anticontaminación pasando de los 180 mg/m3 previstos en julio, cuando se presentó por parte del Gobierno regional, a 200 en el anuncio de información pública publicado ayer.



El pasado mes de julio, el Ejecutivo encabezado por Cristina Cifuentes daba a conocer el borrador de su protocolo fijando el preaviso en 180 mg/m3. Así lo indicaba la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, mostrada hoy por la delegada Sabanés.

En ese comunicado se afirmaba que los niveles se habían fijado "teniendo en cuenta los límites de actuación de Madrid", en cuyo protocolo el nivel de preaviso se sitúa en esos 180. Sin embargo, la información pública del borrador, colgado en el Portal de Transparencia de la Comunidad, lo elevaba a 200 mg/m3.



Sabanés no ha ocultado su "grado de sorpresa" porque en julio la Comunidad anunciara unos determinados valores y que "se asumían los del Ayuntamiento". "Es un error de primera magnitud retroceder a esos niveles que ahora plantea la Comunidad" y lo es porque la Unión Europea es clara cuando fija que no se puede superar el valor de 200 mg/m3 en más de 18 ocasiones.



Eso ha llevado a que la UE lanzara un requerimiento a Madrid por superar dicho nivel "de manera reiterada desde 2010". "Ese protocolo es un retroceso y una sorpresa", ha declarado la delegada, que tampoco ha dejado de reprochar una "cierta deslealtad institucional" cometida por la Comunidad porque "somete a información pública otro protocolo con no se sabe qué criterios". "Hay una comisión y eso se tenía que haber tratado antes de someter el borrador a información pública pero a nosotros no nos han consultado", ha lanzado.



"Este año hemos mejorado pero seguimos sin cumplir los parámetros de la UE y eso no tiene discusión. Si empezamos con un preaviso de 200 cuando la UE dice que es un valor no superable, nunca jamás vamos a cumplir", ha planteado. La edil confía en que la Comunidad "recapacite con las alegaciones" que se presenten y se vuelva a "elementos de consenso". El Ayuntamiento valora presentar alegaciones.



La delegada también ha advertido de que si buscan confrontación con ella o en el Ayuntamiento por este cambio no lo van a encontrar. "Tengo una paciencia infinita", ha asegurado, después de poner el acento en que los protocolos tienen que regirse por un criterio fundamental, "la lucha por la salud de los ciudadanos" y siempre con "colaboración institucional".