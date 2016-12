Susana Díaz ganará poder en el PSOE si saca al PSC de los órganos del partido

MADRID. - El próximo lunes se reunirá la Gestora de PSOE que preside Javier Fernández con la dirección del PSC que encabeza Miquel Iceta, para estudiar la nueva forma de relación entre ambos partidos, tras el “no” a Mariano Rajoy que formularon los socialistas catalanes en la investidura.



Algunas fuentes apuntan que esa nueva relación pasaría por dejar sin representación al PSC en los órganos del PSOE y en sus Congresos, ante el hecho de no respetar el mandato del Comité Federal y de que el PSOE no tiene representación alguna en los órganos del PSC.







Una de las consecuencias más importantes de esta decisión sería que la presidenta andaluza Susana Díaz aumentaría aún más su poder interno en el partido, ya que sin la militancia del PSC en los Congresos del PSOE, casi uno de cada tres delegados socialistas serían andaluces en el próximo cónclave socialista. Y esa proporción sería parecida entre los miembros del Comité Federal o de la Ejecutiva.



Así que con casi un tercio del partido, no es difícil imaginar que todo lo que pase en el PSOE debe pasar por Andalucía, y Andalucía podrá imponer sus postulados en cualquier momento con el apoyo de sólo dos o tres federaciones más.

En el segundo 38º Congreso del PSOE se designaba un delegado por cada 190 militantes, y ya el PSOE-A se plantó con el 25,2% del partido. Por ello, si los aproximadamente 18.000 militantes del PSC no participan en el próximo 39º Congreso del PSOE, el porcentaje del socialismo andaluz superaría al 30%.



Aunque la decisión no está tomada, hay quien ve detrás de la misma la operación definitiva para parar a Pedro Sánchez en las primarias, teniendo en cuanta que la militancia del PSC ha estado más cerca de él que de Susana Díaz.“Si el PSC no puede participar en el Congreso, ni sus militantes votar, Sánchez tiene poco que hacer en las primarias”, admiten fuentes del entorno “sanchista”.



De hecho, en el censo del 2014 el PSC representaba el 10,7% de toda la militancia socialista siendo, tras Andalucía, la federación con mayor número de afiliados (20.816).

En principio, parece que ésta es la medida que se está barajando y no se sabe cómo la aceptará el PSC. Las voces que salen del PSOE y, sobre todo del PSC; reclaman seguir caminando juntos, pero con una revisión en profundidad del acuerdo de 1978 que “hermanó” a ambas formaciones.



Si no se llegase a un nuevo acuerdo, no son pocas las voces que reclaman en el PSOE crear la Federación Socialista de Catalunya y evitarse los dolores de cabeza que les da PSC, el último ha sido con el concepto nación.



Quienes así opinan creen que el PSC sólo aportó siete diputados en las últimas elecciones generales, y que el PSOE no estaría muy lejos de esa cifra si se planta con sus siglas. Está ya hasta calculado que de los 18.000 militantes actuales del PSC, unos 5.000 podrían pasarse al PSOE de Catalunya de forma inmediata.



El PSC también puede responder al envite creando grupo parlamentario propio, lo que dejaría al PSOE en manos de los otros ocho diputados del “no”. No obstante, ambas formaciones son conscientes de lo mucho que se juegan, porque el PSOE no volverá a llegar al poder sin estar fuerte en Catalunya. De lo contrario, el PSOE estará destinado a convertirse en un “partido del Sur”.