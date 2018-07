El Valle de los Caídos no será un lugar para la reconciliación, sino un museo de la guerra

Aunque el presidente del Gobierno ha dicho en varias ocasiones que sería “inmediato” el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, todo indica que el asunto se está complicando y que ni siquiera se podrá realizar este mes de julio. De hecho, este viernes no irá la Consejo de Ministros y ya sólo queda una reunión antes de que finalice el mes.

Además, según ha podido saber Público, Pedro Sánchez parece descartar la idea inicial que planteó en su propuesta Ramón Jáuregui para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación, y ahora planea la idea de utilizarlo como museo de la guerra civil. El presidente del Gobierno considera que no es el lugar más adecuado para este fin,

Así está actualmente la situación:

¿Es el Valle de los Caidos un lugar de reconciliación como se defiende desde determinados sectores?

Parece difícil mantener esto si alguien recurre al decreto de Franco de 1940 cuando acordó la construcción del Valle de los Caídos, donde solo hablaba de los vencedores de la guerra y, sobre todo, si se recuerda que cuando se colocó la primera piedra estuvo acompañados por los embajadores de la Alemania de Hitler, de la Italia de Musolini,y de la Portugal de Somoza.

Es cierto que en su inauguración un década después el dictador intentó hablar de reconciliación, pero en el mismo mausoleo se ven las inscripciones de “Caídos por dios y por España”, y tampoco se respetó la memoria de los miles de republicanos enterrados contra la voluntad de su familiares. A esto habría que sumar los presos políticos que fueron obligados a trabajar en su construcción. No se puede considerar un lugar de reconciliación..

¿Cuándo se van a exhumar los restos de Franco?

El Gobierno lleva semanas diciendo que “de inmediato” y el propio Pedro Sánchez aseguró que “antes de las vacaciones”. Pero, a dia de hoy, nadie en el Ejecutivo se atreve a dar un fecha más o menos concreta. Se asegura que se está trabajando en ello intensamente y que se intenta que sea lo antes posible, pero el tema tampoco pasará este viernes por el Consejo de Ministros.

¿Puede la familia de Franco o el prior impedir la exhumación?

Aquí hay un debate jurídico que no aclara la situación. Algunos miembros de la judicatura consultados por Público entienden que la familia no puede prohibir la exhumación porque nunca reclamaron ni tuvieron el cuerpo, ya que desde el fallecimiento del dictador se hizo cargo el Estado. Quienes así opinan creen que bastaría un informe favorable de Patrimonio del Estado.

Otros juristas cuestionan este argumento y creen que la familia tiene que dar su consentimiento para su traslado y que, si no lo dan expresamente, no es posible hacerlo. El Gobierno quiere llegar a un acuerdo con la familia pero, de no lograrlo, se inclina por asumir las tesis de que bastaría un informe de Patrimonio del Estado.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno a estas alturas del conflicto?

La estrategia del Ejecutivo pasa porque las decisiones que adopte no conduzcan a una cascada interminable de recursos judiciales, que pudieran llegar incluso a paralizar la exhumación mientras se resuelven. Por ello, según fuentes del Ministerio de Justicia, se están trabajando minuciosamente en cómo articular el Decreto que debe aprobar el Consejo de Ministros de tal forma de que, aunque se presenten los recursos, sea difícil paralizar la decisión adoptada. Para ello, se están pidiendo numerosos informes para ello a todo tipo de organismos a fin de que la decisión vaya respaldada con un soporte jurídico consistente y sea más difícil de contrarrestar o recurrir.

¿Qué planes tiene el Gobierno para el Valle de los Caídos?

La idea inicial, propuesta por Ramón Jáuregui era convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la reconciliación, y así se ha presentado en varias ocasiones en distintos foros. Sin embargo, según fuentes del Gobierno, el propio Pedro Sánchez no considera que éste sea el lugar más adecuado para tal fin. Por ello, aunque no hay una decisión definitiva tomada, la idea que más gusta es convertir las instalaciones en un museo de la Guerra Civil y de la posguerra.

¿Dónde irían los restos de Franco si los desatiende la familia, tal y cómo ha avanzado?

El Gobierno aún confían en que la familia cambie de opinión y decida dónde enterrar al dictador. En el caso de que la familia se mantenga en la misma posición, el Ejecutivo no quiere pronunciarse abiertamente sobre que hará, pero apunta que no tendrá otro remedio que trasladar los restos del dictador a una fosa común o un osario. Lo que parece descartado es que el Gobierno adquiera un nicho en un cementerio para depositar los restos.