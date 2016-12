MADRID.- El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, acusado de humillar a las víctimas del terrorismo por reproducir un chiste de humor negro en Twitter, ha asegurado después de la celebración del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional que se arrepiente por no haber escrito el tuit con "la claridad suficiente".



"Me hubiera gustado que las víctimas no se hubieran ofendido por mi comentario", ha lamentado el que fuera edil de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a la salida de la Audiencia Nacional.







Zapata tiene la certeza de que su cargo político ha provocado la difusión de un chiste seis años después de publicarlo en su cuenta de Twitter. "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos", escribía en 2011.



"Tenemos que responder y no victimizar", ha defedido el ahora concejal de los distritos madrileños de Fuencarral-El Pardo y Villaverde.

Aguirre: "Zapata está políticamente inhabilitado"



Esperanza Aguirre ha asegurado que "a pesar del interés del juez Pedraz de exonerar" a Zapata, este está "políticamente inhabilitado".



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha cuestionado que, si para la alcaldesa Manuel Carmena, Zapata está inhabilitado para ser concejal de Cultura, ¿por qué no lo está para los vecinos de Fuencarral y Villaverde?".



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrado su apoyo al concejal. "Causa archivada 3 veces, reabierta por denuncia Manos Limpias, cuyo presidente está preso. Un tuit de mal gusto no es delito #YoapoyoaZapata", ha escrito en su cuenta de Twitter.