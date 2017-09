En Marc Roig Farrús, de 20 anys i veí de Les Borges és la darrera víctima que s’ha cobrat una de les carreteres amb més accidents mortals de Catalunya. Ell és un dels morts que s’hauria pogut evitar si administracions públiques i la concessionària d’autopistes Abertis haguessin arribat a un acord abans. Entre els anys 2009 i 2013 hi van haver 258 accidents amb 21 morts i 32 ferits greus en el tram de carretera N-240 entre Lleida i Montblanc. Aquesta xifra, tot i amb un lleuger descens, no ha deixat d'ampliar-se des de llavors.

La xifra de víctimes el 2017(des del 2009) és de 28 i els accidents ja són més de 300. No hi ha un punt negre concret, sinó la suma de diversos factors, com el tipus de via (un carril per cada sentit), la capacitat de vehicles, les interseccions a mateix nivell o alguns problemes puntuals de visibilitat (boira). A més a més, de la necessitat de construir rotondes que ara ja són una realitat però que ha estat una de les màximes prioritats dels darrers anys.

Cronologia d’un conflicte entre vies que esdevé polític

Les dues vies que protagonitzen el conflicte enquistat durant els darrers anys són la N-240 i l’AP-2. Evidentment el fet que en una d’elles es pagui fa que l’altra vagi sobrecarregada de vehicles i allarga el temps de recorregut entre la capital de Ponent i Montblanc. No obstant, les víctimes no han estat motiu suficient perquè el govern hagi trobat una solució viable a hores d’ara. El conflicte entre vies, doncs, també te un rerefons polític.

Els alcaldes de Borges i de Juneda consideren insuficients les quatre rotondes i reclamen més solucions

L’any 2010, Foment planteja per primer cop alliberar l'AP-2 entre Lleida i Montblanc com a alternativa a construir una autovia nova (A-27), que en aquests moments està finalitzada a Valls i està previst que les obres entre Valls i Montblanc s’acabin l’any vinent. Això solucionaria una part del problema però no tot.

Dos anys després, el 2012 Enric Mir, alcalde de Borges, i Antoni Villas, alcalde de Juneda reclamen de forma conjunta la construcció de les rotondes projectades i alliberar l'AP-2. Es perfila una possible solució consensuada: alentir l'N-240 amb rotondes i alliberar l'AP-2. Precisament de les quatre rotondes projectades només se n’ha construït una i n’hi ha previstes tres més a l’altura de Juneda que “han de sortir properament a licitació”, segons Enric Mir.

Un any més tard, Foment instal·la quatre semàfors intermitents en dos encreuaments de l'N-240 al seu pas per Juneda. Segueixen els accidents en aquest tram i els alcaldes de l'N-240 creen la Plataforma Prou Morts a l'N-240. Ara consideren insuficients les quatre rotondes promeses i reclamen més solucions. La Diputació de Lleida dóna suport a la plataforma i les seues reivindicacions.

Concentració de condol per víctimtes mortals a la N-240. AJUNTAMENT BORGES BLANQUES

La darrera reunió entre administracions i entitats es va produir una setmana després del darrer accident mortal, en el qual va morir un jove de 20 anys de les Borges. El conseller de territori i sostenibilitat, Josep Rull, va recordar que en el tram de la via de les Borges a Lleida el Govern aposta per ampliar la carretera N-240 incorporant un carril per sentit (duplicitat). “És l’opció més viable per a aquest tram de via que dóna accés als polígons industrials”, va assenyalar. En aquest sentit, els vehicles pesants de passada obtindrien bonificacions del 42,5% en el peatge de l’autopista, mentre que per als que fan desplaçaments locals serà del 50%. El conseller va reiterar la voluntat del Govern de fer efectiva la mesura a partir del proper mes de gener.

La plataforma Prou Morts a la N-240 està formada per 15 ajuntaments lleidatans i la Cambra de Comerç de Lleida

Així mateix, va donar un mes de marge als representants polítics i econòmics de Lleida per buscar un consens que avali aquesta proposta i treballar amb la concessionària de l’autopista per implementar la mesura com a solució provisional fins que comencin les obres per duplicar el tram entre les Borges i Lleida, “el termini de les quals és molt més llarg”, va dir. Així mateix, la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, va destacar que paral·lelament s’està estudiant la implantació d’un radar de tram per reduir la sinistralitat. “Ara no toca una altra cosa que posar en marxa aquesta opció perquè hem de rebaixar el volum de trànsit i fer circular els camions per l’autopista només entre Montblanc i Borges ja que les vies discorren de manera paral.lela”, ha explicat Mir.

Diferents entitats i partits polítics del territori veuen "insuficient" la proposta del Govern de prohibir la circulació de vehicles pesants per l'N-240 entre Montblanc i les Borges Blanques i desviar-los per l'AP-2 amb bonificacions del 50%. Asseguren que la mesura plantejada amb l'objectiu de reduir la sinistralitat continua deixant el tram de l'N-240 Borges-Lleida "sense cap solució a curt termini i confiant només d'un desdoblament per part del govern espanyol que tardarà anys a fer-se". El proper pas que s’ha de fer ara és una reunió entre els agents econòmics, administracions locals i entitats per donar el vist-i-plau a la proposta de la Generalitat. “Ens hem de reunir a mitjans octubre per decidir si volem tirar endavant aquesta mesura que ha de servir per reduir la sinistralitat a la nostra carretera”, assegura Mir.

Corria el 2012 quan l’alcalde de Les Borges, Enric Mir va decidir asseure a una taula als diferents paers de les localitats afectades per aquesta via i constituir un grup o plataforma que exigís millores de la carretera. I va nèixer la plataforma Prou Morts a la N-240 que està formada en l’actualitat per 15 ajuntaments lleidatans i la Cambra de Comerç de Lleida. Des d’aquesta entitat, no es cansen de reclamar solucions al govern i tallen la carretera cada cop que volen fer-se sentir. La Plataforma intensificarà les adhesions per reclamar solucions urgents després del darrer accident mortal. Es van reunir d'urgència i lamenten que el ministre de Foment no es digni ni a visitar el lloc dels sinistres.