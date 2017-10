Ada Colau: "Des del municipalisme també hem de lluitar pel dret a decidir”

Yayo Herrero ha començat la trobada expressant el seu suport a la comunitat catalana per la situació que està vivint actualment. “Molta gent us volem donar una gran abraçada. Diumenge vam estar amb vosaltres, vam sentir el dolor des de la distància i des de la distància us volem ajudar a trobar una solució, a curar les ferides”, ha assegurat. També ha defensat que cal canviar el concepte actual que es té de la sobirania, que ha de passar a ser quelcom on no importin les fronteres sinó que l’important sigui que aquestes siguin poroses.



En aquesta línia i portant la conversa al context actual, Ada Colau ha assegurat que “formalment tenim sobirania, però cada vegada ens és més difícil exercir-la”. Segons l’alcaldessa, des del municipalisme també ha pogut constatar la necessitat de lluitar pel dret a decidir. “Fins i tot guanyes les eleccions i segueixes sense poder decidir”, ha afegit. Herrero ha seguit a Colau en aquesta línia parlant sobre la necessitat de canviar la Constitució actual i ha acabat afirmant que “és impossible que hi pugui haver democràcia en un lloc on es pega o s’humilia”.

Segons l’alcaldessa “cal un canvi específic en les formes de fer política” perquè “la lògica de la competició i del binarisme ens porta a la ruïna”. “No ens podem resignar a la politització, a la lògica binària, al llenguatge bel·licista, a la lògica de la competència que busca la derrota de l’adversari. Per a Colau, la solució a la tensió que ha causat el moment “terrible i dramàtic” de l’1 d’octubre passa indiscutiblement per un lideratge ciutadà centrat en el debat des de la pluralitat on “tothom escolti i se senti escoltat”.



Les tres ponents han estat d’acord en la necessitat de feminitzar “de manera transversal” la política. En el seu torn, Herrero hi ha afegit que cal eliminar també el llenguatge bèl·lic i que “cal començar a construir des de l’amor”. L’activista ha arrencat els aplaudiments del públic quan ha lloat el referèndum de l’1 d’octubre dient que “fa falta molta desobediència civil com la que vam veure, en la que totes les opinions hi tenien cabuda”. A més, ha assegurat que aquesta mobilització ha fet ressorgir el feixisme i que “ens hem de plantejar com ens enfrontem a aquesta situació”.

Sobiranies, en plural

Per la seva banda, Susan George, ha escollit no posicionar-se en el debat sobre el context català i ha explicat: “ho vaig viure amb molta tristesa però veig massa errors en ambdós bàndols”. George ha sentenciat també que cal tenir en compte, parlant de sobiranisme, que no només s’ha de debatre sobre la transparència o el dret a decidir, sinó que cal gestionar també la igualtat econòmica. Així, ha parlat de temes com el turisme, el preu del lloguer o la gestió de l’energia o de l’aigua, interpel·lant directament a Colau. “La democràcia", ha dit, "és el que fem cada dia, no és només a Catalunya o a Espanya, és a tota Europa”.



L’alcaldessa ha assegurat després que li agradaria tenir les competències que ara té la Generalitat en aquestes matèries i que des de l’Ajuntament s’està impulsant, “en clau sobiranista”, un operador energètic per poder tenir el control sobre l’energia i que aquesta pugui ser neta, a més de recuperar el control de l’aigua. Colau també ha posat sobre la taula que el Consistori ha aprovat la multiconsulta: “es podran fer totes les consultes que es vulgui a nivell ciutadà, amb la possibilitat de votar i que tingui els efectes més vinculants possibles”.



Avui, segons ella, “la capacitat de decidir efectivament no està en mans només dels poders més visibles. Necessitem canviar les formes de poder per tenir sobiranies reals i necessitem fer visibles els centres de poder que ningú veu”.

Què és Municilab?

Més de 800 persones han omplert el campus de la Ciutadella de la UPF durant l’acte d’inauguració de la trobada Municilab, "una trobada vinculada a l’Escola del Comú de Barcelona En Comú, que ha començat divendres i que es desenvoluparà durant tot el dissabte 7 d’octubre al campus Universitat Pompeu Fabra.



Per a aquesta primera edició, les persones inscrites participaran a les diverses activitats que es duran a terme: més de 30 sessions de debat i reflexió; tallers de creativitat i acció col·lectiva per guanyar la batalla del dret a l’habitatge; activitats promogudes per candidatures municipalistes i entitats diverses; una fira editorial independent; presentacions de publicacions i projectes audiovisuals amb la participació dels autors i les autores; i un programa d’activitats per a la canalla.