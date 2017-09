La pàgina web de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha quedat parcialment bloquejada a última hora de la nit d'aquest dilluns.



Nombrosos usuaris que han volgut accedir a la informació que ofereix aquest web, han vist que a les seves pantalles apareixia un missatge en el que es deia que el domini de l'entitat s'havia posat a disposició de "l'autoritat judicial".

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha declarat a Televisió de Catalunya que els informàtics de l'entitat han estat treballant per "restaurar a través d'uns altres dominis" l'accés a la informació, que el govern vol amagar" I que facilita aquesta entitat sobiranista, en aquest moment dedicada a la campanya de participació en el referèndum convocat per la Generalitat pel proper 1 d'octubre.



L'accés a una altra pàgina relacionada amb el referèndum, empaperem.cat , ha estat també tallat com conseqüència de l'atac informàtic.

Jordi Sànchez no ha descartat la possibilitat que el bloqueig informàtic hagi estat com a conseqüència de l'acció d'uns hackers, perquè no s'havia produït cap requeriment previ per a la clausura.



El fet que la suspensió del servei hagi afectat a uns servidors i no a uns altres ho atribueixen a la possibilitat que només alguns operadors haurien atès la petició de la Guardia Civil.



Aquesta acció, en qualsevol cas, si és obra de la Guardia Civil, "atempta a la llibertat d'expressió i a la llibertat política", ha declarat Sànchez.