El Consell de Ministres convocat de forma extraordinària per a aquest dimecres aprovarà amb tota seguretat –el recurs està llest des de la setmana passada, i aquest dilluns el va avalar el Consell d'Estat– impugnar davant el Tribunal Constitucional la reforma de divendres passat de la llei catalana de la Presidència que permet les investidures a distància. Un recurs que tancarà la porta a l'últim "intent" d'investir Carles Puigdemont. I que obre la porta a la investidura d'un quart –i probablement definitiu– candidat, abans que no arribi el dia límit del 22 de maig, quan s'haurien de convocar automàticament noves eleccions si no hi ha encara president.



Tot i assumir que hi haurà recurs, a JxCat consideren que la situació és la mateixa que la del cap de setmana passat, quan van anunciar a Berlín la seva intenció d'"intentar" un altre cop la investidura de Puigdemont. "Res no ha canviat", expliquen fonts properes a la formació, que assenyalen que formalment es manté la "finestra d'oportunitat" que proporciona la reforma de la llei de la presidència, i que, per suspendre aquesta reforma, el TC ha d'admetre el recurs que presentarà el Govern central.

Les probabilitats que l'alt tribunal denegui acceptar a tràmit el recurs, no obstant, són mínimes –per no dir inexistents–. Sobretot, després que fa pocs dies va admetre finalment el recurs que va presentar l'Executiu de Mariano Rajoy al gener al primer intent d'investidura de Puigdemont. En aquest escenari previst, i excepte sorpresa de darrera hora, el desenllaç ja està decidit: 'pla D' i investidura d'un quart candidat –després del propi Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull–.



A JxCat "ningú té les mínimes ganes d'anar a eleccions", resumeixen les mateixes fonts, passant pàgina al flirteig que ha mantingut la formació durant mesos amb la repetició dels comicis si l'Estat no acceptava la presidència "legítima" de Puigdemont. Encara menys en tenen a ERC, que ha estat reclamant des de pràcticament el dia 22 la formació d'un Govern "efectiu" per posar fi al 155.

Amb els dos grans partits d'acord, les dificultats podrien provenir de la CUP, que ja va impossibilitar la investidura de Turull en primera votació –el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va impossibilitar la segona, en empresonar el candidat–, i que ha reiterat que no es mourà de l'abstenció a un candidat que no sigui Puigdemont si el programa de govern no es compromet a desplegar la república.



Aquest cop, però, la posició de la CUP podria no ser determinant. I els que JxCat i ERC ja han disposat en els darrers plens dels seus 66 vots –contra 65 del bloc no independentista–, després que tant Puigdemont com el conseller destituït Toni Comín hagin pogut delegar finalment el seu vot. Tot indica que també el podran delegar en el ple d'investidura, tenint en compte que el TC, tot i que ha admès un recurs de Cs contra aquesta delegació de vot, ha rebutjat a la vegada dictar la mesura cautelar que demanava el partit taronja de prohibir la delegació del vot.



Tampoc el Govern central ha demanat al TC suspendre aquest vot delegat, amb la qual cosa queda desbloquejat, ara per ara, un possible fre a la investidura. Una investidura per a la qual no hi ha data ni nom. O no del tot.

Fonts properes a JxCat expliquen que la data més probable per a la investidura es mourà entre els dies 14 –el dia que va desitjar des de Berlín el portaveu adjunt del grup parlamentari, Eduard Pujol– i 16, és a dir, dilluns i dimecres de la setmana que ve. La data deixa marge per celebrar un hipotètic nou ple en cas que hi hagués algun impediment inesperat.



En quant als noms, la setmana passada havia sonat amb força el de la portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi. A la formació, no obstant, no tothom té clar que Artadi sigui la candidata elegida, i es ressalta que la decisió correspondrà només a Puigdemont. També se subratlla que, en la darrera reunió del grup, ni tan sols es va parlar de noms. I encara es destaca més una altra idea. Que hi haurà Govern abans del dia 22, i que només ho podria impedir "una catàstrofe molt gran".