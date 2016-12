Ada Colau en suport a Forcadell: "Que deixin de comprometre els tribunals en tasca que els és impròpia"

BARCELONA. Milers de persones s'han concentrat davant els ajuntaments de diferents ciutats de Catalunya per manifestar el seu suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que aquest divendres ha de declarar davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per la seva suposada desobediència al Tribunal Constitucional, quan va autoritzar el debat i votació sobre les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, considerat com el full de ruta cap a la independència del país.



L'Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha adreçat a la multitud que omplia la plaça de Sant Jaume amb la lectura d'un manifest en defensa de la democràcia i les institucions i en el que es reclama a les autoritats de l'Estat espanyol "que dexin de comprometre els tribunals en una tasca que els és impròpia".



La utilització dels tribunals per impedir el debat polític al Parlament "és impropi del sistema democrátic i atempta contra el pluralisme", ha declarat Colau, que també ha criticat a qui "gesticula amb el diàleg" però utilitza la judicialització com a eina política.













La alcaldessa ha proclamat que els representants i entitats que avui defensen Carme Forcadell actuen "amb el convenciment de la validesa dels principis recollits en la declaració de sobirania i del dret a decidir de Catalunya" del gener de l'any 2013, en la que es proclama que el poble català té "per raons de legitimitat democràtica caràcter de subjecte polític i sobirà".​

"No a la judicialització de la política, tots i totes amb Carme Forcadell", conclou el manifest llegit per Ada Colau

En el mateix manifest es denuncia "la incapacitat i la manca de voluntat del govern espànyol per resoldre democràticament un problema polític". "La judicialització de la política ha malmés irremeiablement alguns dels fonaments del sistema democràtic", s'afegeix.



Els signants del manifest han expressat, a més, el seu suport a tots els cárrecs electes i institucionals que estan amenaçats per la fiscalia general amb més de 400 expedients judicials, per haver exercit legítimament les funcions de representació del poble que a les urnes s'els va conferir".



Entre els assistents a la concentració de la Plaça de Sant Jaume es trobaven, entre altres, el vicepresident del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras, el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el diputat de Podem Albano Dante, el tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens i el regidor d'ERC i del mateix consistori Alfred Bosch.