Concentracions de solidaritat amb els presos polítics a les portes dels centres penitenciaris 

Els diputats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, han sortit de la presó de Zuera (Saragossa) cap al centre penitenciari de Lledoners, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).



També l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball del Govern Dolors Bassa han sortit aquest dimecres de la presó de dones d'Alcalá d'Henares (Madrid) amb destinació a Catalunya, on ingressaran previsiblement a la presó Puig de les Basses, a Figueres (Alt Empordà).

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Comitès de Defensa de la República (CDR) de diferents comarques han convocat concentracions per aquest mateix dimecres a les portes de les presons de Lledoners i Puig de les Basses. Per dissabte que ve dia 14 han convocat una manifestació a Barcelona en favor de la llibertat dels presos polítics que preveuen multidudinària.

Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart han sortit poc abans de les 09.00 hores d'aquest dimecres en un autobús de la Guàrdia Civil de la presó saragossana on han passat la nit i on havien estat traslladats prèviament des d'Estremera i Soto del Real, on han estat privats de llibertat "preventivament".

Agressió d'un grup d'ultradreta

Els accessos a les presons de Lledoners i de Puig de les Basses estan plens des de fa hores de llaços grocs i pintades a favor dels presos polítics catalans.

A Lledoners, els Mossos d'Esquadra van obrir diligències com a conseqüència d'una agressió d'un grup ultradretà contra persones que estaven col·locant els senyals de solidaritat amb els presos.



En concret, els Mossos van identificar tres persones com a presumptes agressors d'un home membre d'un CDR que es trobava participant en un sopar organitzat al costat de la presó, on es troben concentrades diverses persones tot esperant l'arribada des de Madrid dels independentistes presos.

L'afectat va ser avisat que un grup d'individus estava arrencant llaços grocs que prèviament havien col·locat en els voltants i el camí cap a la presó simpatitzants de l'independentisme català. Segons que va explicar, en acudir a comprovar-ho, va ser agredit. Presenta ferides lleus i contusions en la cara, i va ser traslladat en ambulància a l'Hospital de Manresa per ser atès.



Els fets van ocórrer a la rotonda que dóna accés a la presó, a la carretera C-55, després que l'home gravés al grup que estava esborrant amb dissolvent pintades de llaços grocs en les senyalitzacions.