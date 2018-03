El context polític dispara l'interès ciutadà per diverses companyies catalanes

Més de 3.000 empreses han traslladat la seu social fora de Catalunya des de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. El moviment va agafar força a partir del 5 d'octubre, quan les dues principals entitats financeres catalanes, Banc Sabadell i Caixabank, van anunciar que s'establien a Alacant i València, respectivament. Gas Natural Fenosa, Cellnex, Agbar, Abertis, Catalana Occidente, Codorniu, Colonial, Planeta o el gegant de les assegurances Axa són altres de les corporacions que van fer el mateix pas. La decisió, que va interpretar-se com un moviment polític contra la declaració d'independència, va provocar que paral·lelament comencessin a córrer missatges en grups sobiranistes d'aplicacions com Whatsapp o Telegram amb alternatives a aquestes empreses.

Més de quatre mesos més tard, ja es pot afirmar que el moviment ha tingut un impacte. I diverses companyies han augmentat el volum de clients i les consultes de persones interessades a sumar-s'hi. Ara bé, tot i que es tracta de creixements més o menys importants en termes relatius, son poc significatius a nivell global, ja que la quota de mercat d'aquestes empreses és incomparable amb la que poden tenir Caixabank o Gas Natural Fenosa, per citar dos casos. Som Energia, Som Connexió, Parlem, Coop57, Caixa d'Enginyers, Catgas o Arç Cooperatives són algunes de les companyies que, a diferents nivells, han notat l'impacte. Algunes són cooperatives representatives de l'economia social i solidària catalana, de manera que tot i veure's beneficiades pel context no han apostat per un creixement sobtat, sinó perquè aquest sigui sostenible i, sobretot, provinent de persones que volen fer un consum crític vinculat a la transformació social.

Catgas, una empresa de Santa Coloma de Gramenet dedicada a la comercialització de gas natural, butà i electricitat, ha passat de tenir uns 2.000 clients a guanyar-ne més de 4.000 des dels fets d'octubre. El gerent de la companyia, Pere Gran, explica a Públic, que el fort creixement "es manté" en el que portem del 2018 i que el gran canvi és que les noves altes corresponen sobretot a particulars, quan fins ara pràcticament només atenien indústries i comerços. "La gent aposta per empreses catalanes", apunta Gran. La companyia patrocina l'equip de futbol sala de la ciutat, un històric de la divisió d'honor espanyola, i fa unes setmanes van posar publicitat de color groc al pavelló. "Aquella nit teníem 120 correus de persones que volien contractar el servei nosaltres, perquè s'hi identifiquen", afegeix el gerent de l'empresa.

L'operadora de telecomunicacions Parlem també ha experimentat un enorme creixement des de l'1 d'octubre. En concret, ha augmentat un 45% el nombre de clients des d'aleshores, segons va detallar fa uns dies el seu fundador i conseller delegat, Ernest Pérez-Mas, en una entrevista a l'ACN. Pérez-Mas reconeixia que el "procés polític de Catalunya" ha fet guanyar "notorietat" a l'operadora, que té tres anys de vida. La companyia va facturar al voltant de 3 milions d'euros durant el 2017, el que suposa més del doble dels 1,3 registrats durant el 2016.



També en l'àmbit de les telecomunicacions hi ha Som Connexió, una cooperativa nascuda el 2015 i que actualment supera els 3.100 socis i s'apropa als 5.000 contractes. Mercè Botella, una de les sòcies fundadores, explica en una conversa telefònica que també han incrementat les altes i, sobretot, les peticions d'informació des de l'octubre. Ara bé, en tractar-se d'una cooperativa que promou els valors de l'economia social i solidària, Botella matisa que "tendim a no animar-los a fer el pas i sumar-se a Som Connexió si no entenen que formar part de la cooperativa implica un consum conscient". "No ens interessa créixer en volum si no hi ha una consciència darrere", subratlla Botella. En qualsevol cas, la cooperativa ha consolidat el projecte i enguany augmentarà la plantilla, que ja compta amb sis persones a jornada completes i tres més amb una dedicació parcial.

Fugir de l'aprofitament oportunista



La cooperativa Som Energia compta amb set anys vida i actualment supera els 45.000 socis i els 71.000 contractes, unes xifres clarament superiors als 35.000 socis i 51.000 contractes que tenia a mitjans del 2017. La companyia elèctrica, que garanteix la contractació d'energia neta, ha experimentat també un fort creixement les darreres setmanes, fins al punt d'emetre un comunicat durant el gener en què reconeixia que l'allau de peticions supera "la capacitat de treball prevista". Entre els factors que expliquen l'augment de socis de Som Energia hi ha el creixent interès de bona part de la població en cercar alternatives a les grans companyies multinacionals, l'augment de la consciència ecologista, la política de preus de la cooperativa –que al desembre va anunciar que baixava el preu de la llum, en plena onada alcista del sector– i, òbviament, també la situació política.

Més enllà de l'efecte "gota d'oli" –en ser més gran, cada cop hi ha més persones sòcies que recomanen la companyia– Judit Casas, membre de l'equip tècnic de la cooperativa, comenta que els darrers mesos "per a nosaltres s'ha donat una simbiosi molt positiva entre la situació política, la resposta de la ciutadania a aquesta situació i la xarxa d'economia solidària; d'alguna manera, l'esperit de canvi social que s'ha viscut als darrers mesos al carrer hauria transcendit l'esfera del procés independentista, tot creant-se un creixent interès en les alternatives actuals a les organitzacions empresarials capitalistes predominants, que ostenten molt de poder."

En l'àmbit financer, l'entitat de major dimensió que manté la seu a Catalunya és Caixa d'Enginyers, una cooperativa. La companyia va tancar el 2017 amb més de 160.000 socis i un creixement anual del 12,2%, és a dir, 17.000 afiliats nous. L'entrada de nous socis va ser, amb diferència, la més gran dels darrers cinc anys i en part es va disparar després de l'1 d'octubre. Ho ha reconegut fa pocs dies el president de l'entitat, Josep-Oriol Sala, que en la presentació dels resultats, celebrada dijous passat, va afirmar que "amb l'1-O vam viure un major creixement, però nosaltres no vam canviar, es va produir perquè altres van prendre altres decisions". Una referència implícita al trasllat de les seus de Caixabank i Banc Sabadell. "La Caixa d'Enginyers està arrelada al seu territori, vam néixer a Catalunya fa 50 anys i hi hem mantingut la seu: ni marxem, ni ens quedem, estem", va afegir Sala. Coop57, una cooperativa de serveis financers, també ha incrementat el volum de peticions d'informació els darrers mesos, tot i que, com altres companyies de l'economia social i solidària prioritza un creixement sostenible més que no pas un boom puntual.

Arç Cooperativa és una companyia d'assegurances que també apareixia en els llistats que s'enviaven per les aplicacions de missatgeria instantània. Alfonso Bolado, membre del seu comitè de direcció, explica que han tingut "un increment de consultes i sol·licituds", que tot i que costi de quantificar podria situar-se al voltant d'entre un 10% i 15% anual. Bolado matisa, però, que ja acumulen diversos anys amb una tendència positiva, de manera que l'increment directament vinculat a la situació política segurament és menor. "És important que en el creixement dels instruments financers del mercat social no passi per l'aprofitament oportunista de gent rebotada que tenen companyies convencionals, perquè això pot generar una certes expectatives que no podem assumir, sinó per un públic amb un component de consum crític i disposat a deixar enrere alguns dels hàbits als que ens han acostumat els grans operadors del sistema financer", conclou.